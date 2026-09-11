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Parades, gegants i recreació històrica animen el Mercat i Tradició de Montmajor
La commemoració de la Diada té un caràcter més lúdic al municipi berguedà, que ha tornat a culminar aquest record a la venda que els pagesos feien al nucli anys enrere amb un dinar popular
L'11 de setembre es viu amb alegria i molt d'ànim a Montmajor. En coincidència de la Diada de Catalunya, el municipi del Baix Berguedà ret homenatge al passat i, més concretament, a la venda que els pagesos de l'entorn feien dins el nucli dels seus productes. Es tracta del Mercat i Tradició, que amb desenes de parades, una trobada gegantera i escenes de recreació històrica omplen els carrers del poble abans de celebrar un gran dinar de germanor.
La cita és un gran exemple de la força del voluntariat i l'entrega desinteressada del veïnat de Montmajor. Començant per la Colla de Geganters del Comú de Montmajor, responsable de la trobada gegantera, acte que ha esdevingut una de les propostes centrals de la jornada. Les agrupacions convidades a acompanyar el Casanova i la Pubilla Xica han estat les de la Beguda Alta, Cervera, l'Esquirol, Gironella, Guixers, Mura, Sant Joan Despí, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.
La cercavila ha servit per donar el tret de sortida del Mercat, que enguany ha reunit més de 70 expositors d'àmbits diversos: de la roba i els complements a l'artesania i manualitats, passant pels marxants d’antiguitats a la numismàtica i col·leccionisme, a més d'elaboracions alimentàries i altres productes de proximitat. També s'hi han pogut comprar joguines, licors, plantes, llaminadures o ganivets, a tall d'exemple. I, entre els responsables, les lectures contrastades habituals en aquestes jornades: dels quins pensen que la gent surt més a passejar que a gastar, i els que valoren que la matinal ha estat prou ha estat prou profitosa.
Sigui com sigui, no hi ha dubte que el conjunt firal ha estat rebut amb l'entusiasme de sempre. Per a l'alcalde, Josep Maria Algué, "un any més, hem rebut bastanta gent i el mercat ha estat molt animat". El batlle ha emfatitzat que l'edició d'enguany és la quina en fa 30, sent una cita "molt consolidada i marcada" en el calendari del poble. I, a més d'aplaudir el component de la cultura popular, Algué també ha remarcat la confiança dels paradistes, alguns dels quals "venen any rere any i n'estan molt contents de ser aquí". Des de l'Ajuntament també fan un balanç positiu de la Festa Major, sent aquesta activitat de l'11 de setembre la cloenda: "Ha anat molt bé perquè ha fet un bo espectacular", declarava.
Algué també s’ha referit a les dues persones que aquest 2026 s'han reconegut. Es tracta de Jaume Capdevila, constructor del poble amb una llarga trajectòria i el qual "va aixecar bona part de les cases del poble", i Josep Pujol, mecànic jubilat també amb molts anys de dedicació al servei dels veïns. "Són persones molt conegudes, que sempre amb col·laborat amb tot i han estat a disposició pel que fes falta, així que hem cregut important agrair-los-hi", ha dit.
Un cop desenvolupat el ball final i les darreres galejades dels Miquelets de Badalona, les imatges han anat desfilant per engegar el camí de tornada a casa. Al poble, però, l'activitat encara s'havia d’allargar una estona. Entre les parades, les persones vestides d'època animaven els presents. S'hi representaven figures de diferent naturalesa, amb aquell component històric típic de la cita. I des dels accessos de l'Ajuntament, es continuaven venent tiquets pel dinar popular. Poc després de les 12 del migdia ja se n'havien venut 250, amb un menjador que estava preparat per rebre'n almenys 350. I les expectatives s'han complert, amb un Local del Comú que ha quedat ple de comensals que han culminat de la millor manera una nova edició del Mercat i Tradició de Montmajor.
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