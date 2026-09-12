La calor i la manca de pluges de l'estiu endarrereixen la temporada boletaire amb produccions mínimes al Pirineu
El Mercat del Bolet de Cal Rosal registra un degoteig de visitants amb el rovelló com a principal reclam
Mar Martí (ACN)
La temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, que alerta que, tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, "a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor". Això ha fet que el bosc "hagi patit molt" i "necessiti recuperar-se". Les primeres espècies, però, ja es poden torbar al Mercat del Bolet de Cal Rosal (Berguedà), que aquest primer cap de setmana d'obertura ha registrat un degoteig de visitants. El reclam principal és, sens dubte, el rovelló. "Si no en tens, ja pots tancar la parada", assegura una de les paradistes, Lluïsa Vilalta.
La temporada boletaire ha arrencat tímidament en algunes zones del Pirineu, però no de manera generalitzada ni tampoc amb produccions importants. Així ho assegura Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en declaracions a l'ACN. "Sí que s'han trobat bolets en zones molt concretes, però no a tot arreu ni molt menys", ha expressat l'expert, que diu que la temporada arrenca amb "retard" en relació a l'any passat, "que va ser un molt bon any". Tot i això, Martínez de Aragón recorda que la tendència dels darrers anys és que campanya s'endarrereixi al voltant d'un mes.
Tot plegat es deu, segons l'investigador, a les altes temperatures i a les poques pluges que hi ha hagut aquest estiu. "La calor ha fet que el bosc hagi patit molt i que hi hagi una sequera important", ha relatat Martínez de Aragón, que assegura que aquesta situació "afecta l'ecosistema i, per tant, els fongs també pateixen". L'investigador lamenta que el bosc "està molt sec i ha patit molt" i, per tant, "fins que no s'hidrati el bosc i els arbres difícilment tindrem una bona campanya de bolets". El nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on es poden començar a trobar algunes espècies.
Precisament el Berguedà és una de les comarques amb una gran tradició boletaire. El president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, ha detallat que a la comarca a hores d'ara ha sortit algun bolet "de forma puntual", però no de forma generalitzada. Malgrat això, es mostra optimista: "Si baixen les temperatures i hi ha ruixats segur que sortiran els bolets". "Esperem que no sigui una mala campanya", ha augurat Minoves.
El president de la Penya Boletaire de Berga, d'altra banda, ha tornat a posar sobre la taula la regulació de la recollida de bolets. "Regular no vol dir prohibir", ha recordat Minoves, tot recordant que es tracta d'una qüestió "que sempre se'n parla quan comença la temporada boletaire, però després queda en no res". Minoves creu que caldria impulsar alguna regulació que permeti, d'una banda, "l'accés lliure al bosc", però, de l'altra, "controlar la massificació i la venda de bolets". "S'hauria de deixar clar d'on surt el bolet, quina varietat és i que el propietari forestal en tregui algun benefici", ha expressat , tot aclarint que des de la Penya Boletaire també defensen que "aquelles famílies o grups d'amics que surten puntualment a buscar bolets per consum propi ho puguin seguir fent".
Arrenca el Mercat del Bolet de Cal Rosal amb un degoteig de visitants
El Mercat del Bolet de Cal Rosal ja ha arrencat la temporada de 2026 i es mantindrà obert fins a principis de novembre. Tot i l'endarreriment en l'aparició dels primers bolets, les parades del mercat ja ofereixen exemplars frescos en petites quantitats. En concret, els visitants que s'han acostat al mercat aquest primer cap de setmana d'obertura ja hi han trobat camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols.
Lluïsa Vilalta, que fa més de 15 anys que regenta una de les parades el mercat, assegura que han arrencat "amb molta il·lusió", tot i que lamenta que les altes temperatures han fet "aturar" la producció. "Esperem que hi hagi un canvi de temps i ens ajudi", ha expressat Vilalta. Segons aquesta paradista, el producte més demanat és el rovelló. De la mateixa opinió és una altra paradista, Diosi Rojas, que assegura que el rovelló és el bolet "estrella". Rojas també confia en les pluges previstes per als pròxims dies perquè augmenti la producció de bolets.
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Dos focs en contenidors afecten quatre cotxes i la façana d'un edifici fins al cinquè pis, a Manresa
- Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir