Política
Roc Figols és el candidat a l'alcaldia d'Olvan per Aliança Catalana
Veí de Cal Rosal de 42 anys, assenyala que fa el pas per «recuperar el sentit comú» al consistori
Regió7
Aliança Catalana suma una nova candidatura a les eleccions municipals del 2027 al Berguedà. Roc Figols, veí de Cal Rosal, encapçalarà el projecte de la formació a Olvan amb l'objectiu de "recuperar el sentit comú" al consistori.
En un comunicat de premsa emès pel partit, Figols defensa una política municipal que "deixi de banda les dinàmiques partidistes i torni a ocupar-se d'allò que afecta directament els veïns: uns serveis que funcionin, uns espais públics cuidats, una administració que escolti i una gestió rigorosa dels recursos de tothom". A més, l'alcaldable afirma que "faig aquest pas perquè estimo el municipi on visc i crec que podem fer les coses molt millor".
Des de la formació remarquen que "els municipis necessiten governs que prioritzin les necessitats quotidianes dels seus habitants per davant de les lògiques de partit i dels despatxos", situant en la candidatura de Roc Figols "aquesta alternativa: persones que fan el pas des de la societat civil perquè no es resignen a veure com els seus municipis perden oportunitats o queden atrapats en la inèrcia política de sempre".
Figols té 42 anys, viu a Cal Rosal, és casat i pare de dos fills. Té el títol de Batxillerat Tecnològic i actualment treballa en l'àmbit del comerç electrònic. "No vinc de la política professional. Vinc de treballar, de formar una família aquí i de viure cada dia la realitat del municipi", assenyala el candidat d'Aliança, sentenciant que "ara vull aportar el meu granet de sorra i treballar perquè Olvan i Cal Rosal avancin".
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