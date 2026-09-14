Joc i apostes
L'administració de Gironella reparteix un gran premi de la Bonoloto
La butlleta comptava amb cinc encerts i el complementari, resultant amb una dotació econòmica de 45.909 euros a la persona portadora
L'administració de loteries La Perla de Gironella ha venut una butlleta de la Bonoloto premiada amb 45.909 euros. El premi es correspon al sorteig celebrat tot just fa una setmana, el 7 de setembre, en coincidir cinc encerts i el complementari.
Segons ha detallat el responsable de l'establiment, Cinto Joan Coma, el sorteig va resultar amb tres encertants en aquest segon premi més gran possible de la Bonoloto, un dels quals despatxat a Gironella. També van ser agraciats un comprador de las Palmas i un altre d'Àvila. Cal tenir present que, per sobre d'aquesta combinació, només poden resultar els sis encerts.
Aquest premi se suma a l'historial que acumula La Perla, on s'han donat diferents premis de la Bonoloto i de tots els jocs regulats per Loterias y Apuestas del Estado. Per exemple, en el sorteig de Nadal del 2024, va vendre deu dècims d'un cinquè premi (60.000 euros). I un mes després, també va sortir d'aquesta administració un segon premi de la Loteria Nacional (85.000 euros).
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