Esdeveniments
L'Ajuntament de Gironella amplia el període d'inscripció pel Mercat de Nadal
El termini inicial agrega dues setmanes de tramitació, deixant marge als interessats a participar per presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre
Regió7
L'Ajuntament de Gironella ha ampliat el període d'inscripció per participar en l'edició d'enguany del Mercat de Nadal de la vila. La finalitat de la convocatòria, engegada a inicis de l'estiu, és la captació de paradistes, productors o persones del sector de l'artesania, i especialment els enfocats al tomb dels productes nadalencs.
El nou termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre, és a dir, dues setmanes més que l'inicialment estipulat. La corporació local recorda que les inscripcions s'han de formalitzar en línia, a través de l'apartat de Tràmits i gestions de l'Oficina virtual de la web de l'Ajuntament de Gironella. Els detalls de les bases de participació i la informació sobre la documentació exigida per gestionar les demanes es pot consultar aquí.
Segons les previsions del consistori, el mercat estarà operatiu els caps de setmana i festius compresos entre el 27 de novembre, data d'obertura del mercat, i fins al 23 de desembre, quan clourà. Els horaris de funcionament seran de les 11.00 a les 14.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores. La ubicació del mercat és al centre de la Vila, concretament a la plaça de l'Estació. A més, a l'entorn hi ha diferents zones d'aparcament que "afavoreixen l'estacionament als assistents", indiquen.
Finalment, des de l'administració municipal també assenyalen que la cita consisteix en un esdeveniment festiu que es complementa amb l'organització d'activitats, espectacles i concerts durant tot el període d'obertura, amb l'objectiu de dinamitzar-lo i atraure més assistents. I, entre tota la diversitat, destaquen la presència de públic familiar.
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