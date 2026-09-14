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Esdeveniments

L'Ajuntament de Gironella amplia el període d'inscripció pel Mercat de Nadal

El termini inicial agrega dues setmanes de tramitació, deixant marge als interessats a participar per presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre

Un instant del Mercat de Nadal de Gironella del 2025

Un instant del Mercat de Nadal de Gironella del 2025 / GOKA FOTOGRAFIA

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Regió7

Gironella

L'Ajuntament de Gironella ha ampliat el període d'inscripció per participar en l'edició d'enguany del Mercat de Nadal de la vila. La finalitat de la convocatòria, engegada a inicis de l'estiu, és la captació de paradistes, productors o persones del sector de l'artesania, i especialment els enfocats al tomb dels productes nadalencs.

El nou termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre, és a dir, dues setmanes més que l'inicialment estipulat. La corporació local recorda que les inscripcions s'han de formalitzar en línia, a través de l'apartat de Tràmits i gestions de l'Oficina virtual de la web de l'Ajuntament de Gironella. Els detalls de les bases de participació i la informació sobre la documentació exigida per gestionar les demanes es pot consultar aquí.

Segons les previsions del consistori, el mercat estarà operatiu els caps de setmana i festius compresos entre el 27 de novembre, data d'obertura del mercat, i fins al 23 de desembre, quan clourà. Els horaris de funcionament seran de les 11.00 a les 14.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores. La ubicació del mercat és al centre de la Vila, concretament a la plaça de l'Estació. A més, a l'entorn hi ha diferents zones d'aparcament que "afavoreixen l'estacionament als assistents", indiquen.

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Finalment, des de l'administració municipal també assenyalen que la cita consisteix en un esdeveniment festiu que es complementa amb l'organització d'activitats, espectacles i concerts durant tot el període d'obertura, amb l'objectiu de dinamitzar-lo i atraure més assistents. I, entre tota la diversitat, destaquen la presència de públic familiar.

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