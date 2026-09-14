Equipaments
El termini de la cessió del Convent de Sant Francesc s'actualitza en 50 anys
El conveni ha estipulat aquesta nova durada en lloc dels 90 anunciats l'any passat, arran de la pèrdua dels poders de la persona que va rubricar l'acord amb l'Ajuntament de Berga
El convent de Sant Francesc estarà en mans de l'Ajuntament de Berga almenys fins al 2066. Aquest és el nou termini acordat entre la corporació local i la Provincia de la Inmaculada Concepción, l'ordre propietària de l'immoble, revocant un acord d'ampliació signat l'any passat entre la corporació local i la persona que antigament havia representat els franciscans, però al qual se li havien retirat els poders.
L'acord per a la cessió a favor de l'Ajuntament es remunta a l'any 2016, quan les dues parts van pactar que la corporació tindria l'usdefruit de l'immoble amb la finalitat d'acollir iniciatives i activitats de caràcter cultural i social. Aleshores, l'acord tenia una vigència de 25 anys. A inicis de 2025, el mateix consistori, acompanyat de representants del Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, van fer públic el projecte per al trasllat de les dues institucions a la segona planta del convent, després que la corporació local i l'ordre haguessin signat un nou conveni, en aquest cas amb una vigència de 90 anys. És a dir, que l'equipament es podria utilitzar fins al 2106.
Ara bé, un any després de l'anunci, des de la Provincia van mostrar la seva sorpresa, en un escrit fet arribar al consistori i sobre el qual la portaveu de Berga Grup Independent, Judit Vinyes, ha preguntat a l’equip de govern en les sessions plenàries de juliol i setembre. "Menys macos, els diuen de tot, en els documents que els hi envien", apuntava la regidora, insistint que els franciscans "estan no molestos, el següent".
Les explicacions van ser a càrrec de l'alcalde, Ivan Sànchez, que un cop relatats els precedents, va deixar clar que l'origen del malentès no era responsabilitat del consistori ni del govern, que en tot moment es va limitar a interactuar amb qui entenien com apoderat de la propietat i persona amb la qual "històricament, havia fet els tractes". "Si tenim una persona que en teoria té els poders i ningú se'ns comunica que els poders ja no estan vigents, nosaltres parlem amb aquesta persona", argumentava el batlle, incidint que la molèstia assenyalada per Vinyes no era respecte de l'Ajuntament.
"La conclusió va ser que consideren que l'Ajuntament de Berga no ha operat amb mala fe, sinó que hem interactuat sempre amb la persona que tenien d'apoderada", detallava Sànchez, insistint que "ells ràpidament veuen que per part de l'Ajuntament no hi ha cap mala voluntat". Així, amb tots els arguments i context sobre la taula, l'ordre i la corporació estan tramitant el nou document legal per a l'actualització del conveni, que passa a tenir una vigència dels 25 originals a 50. Es tracta d'una xifra lluny dels 90 anunciada el 2025, però que l'alcalde valora que "encaixa perfectament amb la cessió posterior al Consell Comarcal, amb la qual els franciscans també estan d'acord" i també manté l'essència original: "Les dues parts estan d'acord que l'immoble ha d'estar en mans de l'Ajuntament mitjançant una cessió", sentenciava.
D'aquesta manera, la planificació respecte d'aquest equipament pot progressar tal com s'havia previst. Sobre el projecte de trasllat del Consell Comarcal, i malgrat que inicialment es va situar l'arrencada de les obres en l'anualitat d'enguany, encara hi ha pendent de redactar el projecte executiu. El pressupost de la corporació per aquest 2026 ha incorporat una partida per a tirar endavant el plec, i segons fonts de la institució s'està enllestint la licitació, que hauria de veure la llum en qüestió de setmanes.
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