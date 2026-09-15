Gastronomia
La Cuina del Bolet del Berguedà torna tibant d'enginy davant la manca del producte protagonista als boscos
Una vintena d'establiments de restauració oferiran menús especials amb els bolets de protagonista, en una edició que opta per fer una pausa en la proposta dels sopars maridats
L'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà impulsa una nova edició de la campanya la Cuina del Bolet. Del 18 de setembre al 22 de novembre, un total de 21 restaurants de la comarca oferiran menús especials a partir d'elaboracions on el bolet és el gran protagonista, des dels entrants fins a les postres.
L'arrencada de la iniciativa i fins que la meteorologia faci un canvi, els restauradors hauran de fer treballar l'enginy i emprar els recursos propis, tenint en compte la temporada micològica incerta als boscos de la comarca fruit de les altes temperatures i la manca de pluja el que va de setembre.
Ara bé, la principal novetat d'aquest 2026 és que la proposta dels sopars maridats farà una pausa. Des de la junta assenyalen que, malgrat la bona rebuda any rere any de la iniciativa, es fa una "aturada estratègica" per tal d'introduir novetats atractives i no esgotar un format que agrada tant a restauradors com a comensals.
-Hi haurà ampliació-
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