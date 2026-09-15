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Via pública

Es desprèn part de l'arrebossat d'una casa al carrer Harmonia de Berga

Els Bombers i operaris de la Brigada municipal han fet tasques de sanejament per garantir l'estabilitat de la façana i restablir la seguretat en un carrer que romandrà tallat al trànsit almenys fins demà al matí

El succés ha obligat a tallar temporalment el tram de via afectat

El succés ha obligat a tallar temporalment el tram de via afectat / Cedida per Televisió del Berguedà

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Lídia López

Lídia López

Berga

Un edifici situat al carrer Harmonia de Berga ha patit uns despreniments parcials de l'arrebossat de la façana, aquest dimarts a primera hora de la tarda. Concretament, es tracta de l'immoble situat al número 1BIS d'aquesta via del Barri Vell de la capital berguedana, en un succés que ha obligat a tallar temporalment el trànsit en la zona afectada.

Segons ha avançat Televisió del Berguedà i han confirmat a aquest diari fonts de l'Ajuntament de Berga, els veïns de la zona han donat l'avís als cossos de seguretat dels fets, alertat per l'impacte de les restes a terra. L'origen era al número 1BIS del carrer Harmonia, un habitatge que tal com ha detallat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "és un edifici privat i deshabitat".

Serra, que s'ha desplaçat al lloc dels fets per fer seguiment de l'actuació, explica que membres del cos de Bombers de la Generalitat i operaris de la Brigada municipal han treballat conjuntament per "acabar de sanejar les parts que presentaven més perill de caure a continuació". Per garantir la tasca del personal a càrrec i a causa de la presència de runa, el carrer s'ha tallat al trànsit.

I hi romandrà almenys fins demà al matí, quan el titular d'Urbanisme apunta que la Brigada té previst culminar les "reparacions que es puguin fer de forma més urgent" de cara a garantir-ne l'estabilitat. Un cop s'hagi pogut restablir la seguretat, es reobrirà el carrer.

En paral·lel, Serra avança que la corporació emetrà una "ordre d'execució" de les intervencions de manteniment necessàries a l'edifici. I és que el regidor recalca que "independentment d'això que li ha passat ara, és un immoble que en algun moment caldrà fer-hi una actuació major". Ara bé, la deixadesa dels darrers anys no fa confiar al consistori sobre la implicació dels titulars de l'habitatge: "El dubte és si ho farà l'Ajuntament o la propietat", ha indicat.

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Aquest episodi s'ha produït just després que l'alerta sobre el mal estat de conservació d'alguns immobles de Berga, i especialment al Barri Vell, fos tema de debat en el primer plenari ordinari del nou curs polític, el del setembre. Precisament, aquest edifici es trobava en el llistat elaborat per Junts per Berga demanant a l'equip de govern que emprés tots els instruments legals a l'abast per posar-hi mà. També es van referir a la qüestió del manteniment del parc d'edificacions des de Berga Grup Independent i el Partit Socialista. A més, durant l'estiu van tenir lloc fets similars al carrer del Balç, al carrer del Carme i al passeig de la Pau.

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