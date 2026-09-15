Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
L'estafador, que també hauria actuat a Barcelona, es feia passar per un treballador del banc per aconseguir les targetes de les víctimes i retirar diners als caixers
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dues estafes bancàries, una d'elles comesa a Puig-reig, al Berguedà. L’arrestat hauria participat en un engany en què els autors es feien passar per treballadors de les entitats bancàries de les víctimes per aconseguir les seves targetes i retirar diners en efectiu.
Els fets es van produir el 24 de març a Puig-reig. També el 25 d’abril a Barcelona, seguint el mateix modus operandi. Les víctimes rebien un missatge SMS que simulava ser de la seva entitat bancària i les alertava d’una suposada operació fraudulenta. El missatge les instava a trucar a un número de telèfon per solucionar el problema.
Quan hi contactaven, una persona que es feia passar per treballadora del banc els demanava les dades de les targetes. Posteriorment, els comunicava que un missatger passaria pel domicili per recollir-les amb l’excusa de bloquejar-les. Un cop els estafadors tenien les targetes, retiraven ràpidament diners en efectiu als caixers automàtics més pròxims, abans que les víctimes poguessin adonar-se que havien estat víctimes d’un engany.
Les investigacions de les unitats d’investigació de Berga i de l’Eixample de Barcelona van permetre determinar que els dos casos estaven relacionats i que els autors eren els mateixos. Finalment, l’11 de setembre els agents van localitzar i detenir un dels presumptes implicats a Vic.
El detingut, que té antecedents per fets similars, va passar l’endemà a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vic. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions.
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