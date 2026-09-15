Política
Els pressupostos participatius de Puig-reig ja caminen
El municipi ha celebrat la primera sessió informativa programada per explicar el funcionament de la iniciativa i resoldre dubtes de cara a presentar les propostes
Puig-reig ha donat oficialment el tret de sortida a la primera edició dels pressupostos participatius del municipi. A través d'aquesta iniciativa de democràcia activa, el consistori destinarà 20.000 euros dels comptes per finançar els projectes que siguin proposats i triats directament pel veïnat.
L'engegada oficial ha estat a través de la primera de les sessions informatives programades a la Sala, amb la finalitat d'explicar el funcionament de la plataforma i de resoldre tots els dubtes sobre l'operativa. De fet, hi ha convocada una segona trobada oberta a tothom, el 22 de setembre a les 18.00 hores.
La presentació de propostes es fa exclusivament en línia a través del portal de participació ciutadana, accessible des del web de l'Ajuntament de Puig-reig. En aquest portal es pot descarregar la guia explicativa i omplir el formulari corresponent. En tot cas, des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es brinda suport i acompanyament presencial a la ciutadania menys avesada en l'ús d'aquestes eines de cara a fer efectiu el registre de les seves idees.
Podran presentar projectes totes les persones empadronades a Puig-reig majors de 16 anys com les entitats i associacions inscrites al registre municipal, amb un màxim d'una proposta per veí o grup. Aquestes podran ser enfocades a qualsevol àmbit d'actuació, però respectant uns requisits bàsics com ser de competència municipal i interès general; concretes i viables tècnicament i econòmicament; no contravenir la legalitat ni els plans municipals aprovats, ni anar en contra dels drets humans; no consistir en ajuts o subvencions directes a entitats; i no estar ja incloses en el pressupost municipal ordinari.
El període de presentació d'iniciatives romandrà obert fins al 5 d'octubre. Un cop revisats tots els projectes, s'obrirà la finestra de votació, del 7 al 22 de novembre, a través d'un portal amb un sistema de cistella de compra que permetrà repartir els vots fins a exhaurir la partida disponible. L'objectiu és anunciar la proposta guanyadora abans del 30 de novembre i executar-la en l'anualitat de 2027.
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