Berga treu a licitació la substitució del paviment del Pavelló Vell
El projecte s'ha pressupostat en gairebé 100.000 euros, en uns treballs que han de permetre millorar l'estat de l'equipament que acull una diversitat de disciplines esportives dels clubs de la ciutat
Regió7
L'Ajuntament de Berga ha tret a licitació el contracte administratiu d'obres per a la substitució del paviment esportiu del Pavelló Vell. L'objecte del projecte és la millora de l'equipament, amb una inversió total al voltant dels 100.000 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució previst de dos mesos.
Segons detallen des del consistori, la superfície actual del Pavelló Vell es va substituir temporalment per un paviment sintètic que permetés la seva instal·lació i retirada en funció de les necessitats esportives i culturals de l'equipament. L'ús de l'espai i la manipulació d'aquest paviment ha provocat que les plaques no encaixin de manera estable, fent que sigui necessari renovar-lo.
En aquest sentit, des de la corporació local assenyalen que es tracta d'una demanda dels clubs que utilitzen la instal·lació, referint-se a la voluntat de "garantir la pràctica segura de les diferents disciplines esportives que s'hi practiquen", com el bàsquet, l'handbol, el vòlei, el futbol sala o el patinatge. Ara bé, cal tenir present que l'equipament també acull esdeveniments culturals i festius, amb menor freqüència, fet que requereix cobrir el terra amb làmines protectores de cautxú per assegurar-ne la durabilitat.
D'aquesta manera, els treballs consistiran en l'arrencada i retirada del paviment sintètic existent, amb la corresponent gestió dels residus. A continuació, es prepararà la superfície i es faran les adaptacions necessàries per instal·lar els suports pels esports que s'hi practiquen, preparant també la base de suport per a la col·locació del nou paviment. En aquest cas, s'opta per un nou paviment de PVC, amb revers d'escuma alveolar d’alta densitat, suport estabilitzant, capa d'ús transparent sense càrregues i poliuretà reforçat, amb tractament fungistàtic i bacteriostàtic. En darrera instància, l'actuació comprèn treballs de termosoldat del paviment per, finalment, procedir a la pintura de les línies i marques corresponents.
El valor del contracte que ha sortit a concurs és de 98.536,76 euros (IVA inclòs). De l'import total, 59.541,13 euros provenen del Programa sectorial per a finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació d'equipaments esportius municipals de la Diputació de Barcelona, mentre que la resta del finançament l'assumeix l'Ajuntament de Berga amb recursos propis.
Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al 5 d'octubre, mitjançant el sistema de Sobre Digital. Les empreses licitadores hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. Els detalls es poden consultar aquí.
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