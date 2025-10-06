Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga tanca la Festa dels Bolets amb la cremada de la falla

La creació de la Penya Boletaire era dedicada enguany als bolets de soca

Cremada de la falla, aquest diumenge a Berga

Cremada de la falla, aquest diumenge a Berga / Ajuntament de Berga

Berga va acomiadar aquest diumenge la Festa dels Bolets amb foc, música i tradició. La cremada de la falla va omplir la plaça de la Creu i el passeig de la Pau de Berga per presenciar l'acte, amb una figura creada per la Penya Boletaire amb la col·laboració de l'alumnat de cicle superior de les escoles de la ciutat.

Enguany, la falla s'ha dedicat als bolets de soca, plena de detalls, animalons i elements del bosc que recorden la vida que s’amaga al peu dels arbres.

Cremada de la falla, aquest diumenge a Berga

Cremada de la falla, aquest diumenge a Berga / Ajuntament de Berga

Prèviament, hi va haver audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove, pilars d’honor dels Castellers de Berga i un espectacle pirotècnic per iniciar l’encesa de la falla.

Pilar dels Casteller de Berga

Pilar dels Casteller de Berga / Ajuntament de Berga

Sardanes amb la Cobla Berga Jove

Sardanes amb la Cobla Berga Jove / Ajuntament de Berga

