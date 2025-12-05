OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Fum berguedà i boira ripollesa
Amb veïns indignats i una ruptura política, el ple de dijous a l'Ajuntament de Berga va estar carregat de tensions
Ambient carregat a la sala de plens de Berga. Dijous, als regidors se’ls va acumular la feina i la pressió social. Habitualment els únics assistents som els de la premsa, un parell de veïnes i la Carme del mercat, qui fa sempre la pregunta insòlita al torn final. En aquesta ocasió, però, es va registrar una presència històrica de ciutadans.
Més d’una cinquantena de persones, una cosa mai vista llevat del ple de l’Ascensió (on es vota fer Patum), van omplir i aguantar (quasi) estoicament les tres hores de plenari per adreçar-se a l’equip de govern (CUP i ERC) al final. Hi havia els veïns del carrer Sardana contraris a l’obertura d’un club cannàbic, els propietaris de les parcel·les dels Pedregals que esperen l’inici de les obres des del 2008 (o abans), els veïns del carrer del Bruc queixosos per la instal·lació de la «pre-estació (o parada) provisional» de busos a l’espera de la construcció de la de moment «no-estació» a la Rasa dels Molins ves a saber quan. I, com si no n’hi hagués prou, hi havia els membres de l’acabada de sorgir «Alternativa de BeGI» fent costat al devastat regidor Lluís Minoves (de BeGI i a partir d’ara no adscrit) en el trencament amb la portaveu d’aquest grup, Judit Vinyes, pel seu pas a Aliança Catalana. Als inicis i en un tema menor es va veure la primera evidència de la partició dels regidors de BeGI: van votar per primera vegada coses diferents en un dels punts de l'ordre del dia.
«Posa-te-la al davant de casa teva»
Era tanta la pressió ambiental que l'alcalde, Ivan Sànchez, va reconèixer que «he perdut el paper». Per sort només en va ser un (o dos). Els regidors estaven tensos i pendents dels ciutadans, els quals s’anaven frisant esperant el seu torn mentre passaven els temes de l’ordre del dia. Ramon Caballé (Junts) va aconseguir aprovar per unanimitat una proposta per endreçar el sector del taxi. El transport públic és material perillós a Berga. La nova ubicació provisional de la parada de bus a la carretera de Solsona ha indignat els qui allà viuen: «Posa-te-la al davant de casa teva» li van etzibar a un alcalde entomador. Va fer saltar la protecció de dades donant la seva adreça particular per dir: «L’estació definitiva serà al davant de casa meva». Potser la veurà des de la finestra, però serà quan ja no sigui batlle.
MVP i LVP del ple (millors i pitjors)
El reconeixement MVP del ple de desembre a Berga és per a la Carme del mercat (habitual del públic i de les preguntes de la ciutadania). Va exposar la solució final per les arques municipals: al carrer de la patrona dels miners (Santa Bàrbara) hi ha tantes «terres rares» com les que Trump i Putin cobdicien a Ucraïna.
El LVP és doble i pels divorciats de BeGI: Lluís Minoves i sobretot per Judit Vinyes, aviat d’Aliança Catalana. La versió (segurament fora del reglament, però permès per l’alcalde) del duo Pimpinela al torn de preguntes va ser inaudita. Després de la petició del primer a la secretària per passar a ser regidor no adscrit («Vine’m a veure», li va contestar), la seva fins ara companya li va suplicar que no la deixés. Els companys de Minoves a la sala el van aplaudir i un va cridar: «No volem anar amb cap partit!». A Berga n’hi haurà i se’n jugaran molts: CUP, Junts, PSC, l’Alternativa de BeGI, ERC, AC, PP, Podem (o Comuns o Sumar). A la taula del debat no hi cabran.
