Davant les primeres serralades prepirinenques, el bosc domina els espais sobre un tapís de prats i conreus. Som a les capçaleres de les rieres del Lluçanès i la Gavarresa

Època de l'any: de mitjan setembre a començament de desembre.

Altitud: de 600 a 1.000 metres.

Comarca: Osona.

Bolets més freqüents: rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, camagroc, molleric, cama de perdiu...

Hàbitat: en aquest territori el pi roig domina clarament l'estrat arbori, en molts casos formant boscos mixtos amb el roure, que també té un paper important en aquestes forests. Les alzines i les pinasses ocupen els vessants més exposats al sol i de menys altitud. El sotabosc és format per arbustos com el boix i el ginebre.

Als termes d'Alpens, Lluçà, Perafita i Sant Agustí del Lluçanès hi ha les capçaleres de les rieres Gavarresa i del Lluçanès. Per accedir-hi, si venim des de Vic, la millor opció serà prendre la C-17 fins a Sant Quirze de Besora, on agafarem la BP-4654, passat el petit nucli de Sant Agustí del Lluçanès, i arribarem fins a Alpens. En tot aquest trajecte trobarem infinitat de racons que ens faran venir ganes de treure el cistell. Si sortim de Manresa opterem per anar per la C-25 fins a Avinyó per, després, agafar la B-431 per arribar a Prats de Lluçanès, des d'on tindrem la possibilitat d'acostar-nos als boscos dels termes de Lluçà i Santa Eulàlia de Puig-oriol per la BV-4341. Si continuem per la mateixa carretera travessarem per interessants pinedes fins a enllaçar amb la BP-4653 a prop del collet de Sant Agustí. Pel que fa als accessos, nombroses pistes i camins s’endinsen als boscos d’aquest territori. Es recomana anar amb compte, perquè molts d’aquests camins són d’ús privat, estan en mal estat o no tenen sortida.

Llenegues, rovellons, pinetells, fredolics.... són alguns dels tresors que amaguen aquests racons del Lluçanès. Si ha plogut força, a començament de setembre poden començar a sortir els primers rovellons i pinetells, que podrem collir fins ben entrada la tardor. Les pinedes aclarides i joves són els millors hàbitats per a aquestes espècies. Un bon lloc per provar-ho és el serrat de les Carbasses, entre Sant Agustí i la riera Gavarresa. Si el que ens agrada són les llenegues, els fredolics, els camagrocs i la llengua de bou, haurem d'esperar fins a mitjan octubre per anar a collir-ne. El tram de carretera que va des d'Alpens fins al Cobert de Puigcercós amaga bones llenegueres i obagues on aflora el camagroc i la llengua de bou blanca. Les pinedes aclarides i algunes carenes són aquí l'hàbitat del fredolic.