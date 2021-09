Cada temporada se celebren a Catalunya, repartits al llarg de tots els caps de setmana de tardor, nombroses fires i mercats relacionats amb els bolets. Una munió de pobles i ciutats d'interior com Solsona, Setcases, Cardona, Berga o Seva preparen fires amb parades per comprar i vendre bolets i activitats gastronòmiques i culturals inspirades en el món boletaire.

Aquestes fires són una bona excusa per fer una excursió al bosc combinada amb una visita al municipi que l'organitza aquell cap de setmana. Com que n'hi ha tantes, és important disposar d'un calendari del bolet com el que t'oferim a continuació.

Cal tenir en compte que, per motius de covid-19, alguns ajuntaments poden optar per suspendre les seves fires o canviar-les de dates. Dels esdeveniments marcats amb guions no se n'ha trobat informació.

Calendari del bolet 2021

Mercat del Bolet de Cal Rosal (Berguedà)

Diari, de l'11 de setembre a novembre. Més informació

Mercat del Bolet de Guardiola (Berguedà)

---

Festa del bolet de Setcases (Ripollès)

18 i 19 de setembre

Fira del Bolet de La Pobla de Lillet (Berguedà)

25 de setembre

Berga Bolet (Berguedà)

---

Fira del Rovelló de Coll de Nargó (Alt Urgell)

9 i 10 d'octubre

Fira festa mercat del bolet de Llagostera (Gironès)

---

Festa del Bolet de Seva (Osona)

10 d'octubre

Fira del tastet i del bolet de Vilada (Berguedà)

12 d'octubre

Fireta de Tocats pels bolets de Montmajor (Berguedà)

---

Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès

23 i 24 d'octubre

Fira del Bolet de Castellterçol (Vallès O.)

17 d'octubre

Festa del Bolet d'Olvan (Berguedà)

De l'11 de setembre fins a finals de novembre

Fira de la llenega de Cardona (Bages)

24 d'octubre

Boletus, fira del bolet d'Isona (Pallars J.)

---

Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt (Maresme)

---

Tardor de Cuina i Bolets a Terrassa (Vallès Occ.)

---

Diada del Bolet de Sant Juià de Ramis (Gironès)

---

Fira del Bolet de Teià (Maresme)

---