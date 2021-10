La tardor és temporada de bolets, de bons, però també de verinosos. Els boscos, especialment els del Berguedà i el Solsonès, s'omplen de gent amb ànsies de trobar, sobretot, algun un rovelló o alguna llenega. Però cal anar amb compte, entre fredolic i cama groc podem topar-nos amb alguns exemplars de bolets altament perillosos i que poden resultar mortals.

Si ets dels que va a buscar bolets però no ets un veritable expert, tingues molta cura amb aquests bolets:

Amanita phalloides

Conegut com el 'fong de la mort' o 'cicuta verd', és el bolet més mortífer. Les seves toxines actuen sobre el fetge i els ronyons. Un sol exemplar és suficient per provocar la mort. El seu aspecte és molt similar al d'altres espècies comestibles, per això resulta especialment perillós.

Amanita muscaria

Anomenat també 'matamosques' pel fet que paralitza els insectes que entren en contacte amb ell. A aquest bolet també se'l coneix com a reig bord per la seva semblança amb aquest altre bolet. És al·lucinogen però no necessàriament mortal.

Galerina marginata

Aquest bolet verinós conté una elevada quantitat d'amatoxines, que provoca un enverinament molt semblant al de l'amanita phalloides.

Armillaria mellea

Tot i que es consideren comestibles, els exemplars adults de l'Armillaria mellea tenen una elevada toxicitat i algunes persones en poden ser intolerants: els poden provocar nàusees, vòmits o dolors abdominals.

Lepiota

Una altra bolet que cal evitar. Diverses espècies de Lepiota contenen amanitina, una substància altament tòxica. Les toxines ataquen de manera fulminant al fetge, i pot causar la mort.

Entoloma sinuatum

Surt a l'estiu i a la tardor i es pot confondre amb bolets comestibles com la Calocybe gambosa o Lepista nebularis. La seva ingesta causa vòmits, diarrea i dolor abdominal.

Amanita pantherina

També anomenat amanita pantera o fals galipierno, és un bolet molt tòxic. La seva ingesta pot provocar una intoxicació similar a la de l'Amanita Muscaria i la persona que l'ha ingerit pot acabar morint. Nàusees, còlic abdominal o diarrea són alguns efectes que provoca.