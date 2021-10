Cardona acollirà el diumenge 31 d’octubre la 28a Fira de la Llenega, després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de les restriccions generades per la pandèmia. A l’edició d’enguany prendrà molt protagonisme l’espai gastronòmic, amb tast de plats cuinats amb bolets. Aquesta activitat, que tindrà lloc de 12 a 2 a la plaça Santa Eulàlia, requerirà comprar tiquets al mateix espai. A la plaça hi haurà, tot el matí, una mostra d’ofici de cisteller i un tast de vins de territori català.

Ja de bon matí, i durant tota la jornada, els botiguers trauran la parada al carrer, pel centre històric. En aquest mateix espai hi tindrà lloc el concurs infantil de bolets. Al passeig de la Fira hi haurà parades d’artesania.

A la plaça del Mercat s’hi ubicarà durant el matí la ja tradicional exposició micològica que caracteritza el certamen, així com l’estand del concurs infantil de bolets i diverses parades de boletaires.

Tallers de cuina i concert de Musicant

La Fira de la Llenega oferirà aquest any un showcooking, que consistirà amb uns tallers de cuina amb bolets i tast amb maridatge de vi. Es farà a la sala polivalent del Centre Cívic en horari de matí (de 2/4 d’11 fins a les 12 el tradicional, de 2/4 d’1 fins a les 2, el vegà) i en horari de tarda (a 2/4 de 5 i a 1/4 de 7, respectivament). Caldrà inscripció prèvia per raons d’aforament, i l’entrada té un cost de 5 euros per persona. Es podrà adquirir a la plaça Santa Eulàlia a l’estand de venda de tiquets.

Finalment, l’Escola de Música Musicant oferirà un concert a la Plaça del Mercat a les sis de la tarda com a cloenda. Durant tot el dia hi haurà atraccions infantils al Mirador de la Fira.

La celebració del certamen obligarà a fer canvis al mercat setmanal de diumenge. Així, les parades de fruita i productors locals del mercat dominical estaran ubicades a la plaça del Vall, i la resta de s’ubicaran entre la Fira de Dalt i la de Baix.