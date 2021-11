Que no glaci a grans altures, i que plogui. Només així hi haurà més bolets, que ara ja són difícils de trobar perquè no hi ha prou humitat. Això és el que diuen els que hi entenen. I ahir a Cardona n’hi havia un munt. S’hi va celebrar la 28a Fira de la Llenega, certamen que l’any passat es va haver de suspendre a causa de l’emergència sanitària, i en aquesta ocasió va tornar a omplir les places i carrers del nucli antic de la població. La gastronomia hi va tenir un especial protagonisme. Amb bolets, és clar.

Les parades de boletaires es van concentrar a la plaça del Mercat, on sovint la gentada que hi havia feia difícil accedir-hi. Rovellons, llenegues, camagrocs, rossinyols... Hi havia de tot i de tots els preus en funció de la mida. Les llenegues, per exemple, es podien comprar a mig matí entre 10 i 15 euros la safata, i els rovellons, entre 8 i 10.

«La temporada de bolets va començar molt bé, però ha afluixat molt perquè hi ha sequera. Esperem la humitat perquè se’n tornin a fer. Dependrà si els dona la gana sortir o no», deia Enriqueta Guixaró, de Prats de Lluçanès, en una de les parades. «Si no els venem, ens els menjarem».

Josep Maria García és de Palau-solità i Plegamans. Els rovellons de la seva parada els va collir a Navarra, i les llenegues a Lleida, segons va explicar. Habitual a la fira de Cardona i al mercat de Solsona, va assegurar que el més important perquè es facin més bolets és que a partir d’ara no glaci.

La Fira de la Llenega es va completar amb l’habitual mercat dels diumenges a la plaça de la Fira, davant l’Ajuntament; les parades al carrer dels comerços, que habitualment ja obren els diumenges; activitats infantils, i una exposició de micologia amb més de 150 bolets diferents, a càrrec de l’Agrupació Micològica Berguedana. Dos d’ells, tòxics mortals: l’Amanita phalloides i la Galerina marginata, perquè «la gent se’ls miri bé». Són els que no han de collir.

Enguany, però, es va voler donar rellevància a la gastronomia del bolet. A la plaça de Santa Eulàlia hi va haver l’oportunitat de tastar plats cuinats amb bolets, com croquetes de rap amb llenegues i boles d’arròs farcides de bolets. Al centre cívic es van fer demostracions de cuina. Hi van elaborar crema de bolets amb pols de pernil de gla o de peu de porc sense feina amb llenegues i crema de llagostins. La classe de cuina va anar a càrrec de les cooperatives Cuina Anònima de Solsona i Cuina del Ganxet de Cardona.