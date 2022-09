Amb l'objectiu de superar els 1.200 menús servits l'any passat, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà impulsen aquesta tardor per 22a vegada la campanya de la Cuina del Bolet. Enguany són tretze els restaurants de la comarca que s'hi han adherit i que prepararan un menú especial cadascun del 17 de setembre al 13 de novembre.

El president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia, ha destacat la bona resposta dels restauradors en l’any de recuperació de la normalitat de la campanya, després dels dos anys de pandèmia. En aquest sentit, ha posat en valor l’esforç dels restauradors d’oferir preus ajustats - els menús oscil·len entre els 19 i els 68 euros - amb productes de temporada i del territori, ja que a banda de bolets, les propostes ofereixen, dins de les possibilitats, productes de la comarca.

Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha posat en valor la importància d’aquesta campanya per donar a conèixer el territori i s’ha mostrat satisfet que sigui una acció que aglutina restauradors de tota la comarca i la col·laboració entre associacions del sector. Badia i Vall han convidat a tothom a visitar la comarca i no només a trepitjar els boscos per buscar bolets sinó també degustar-los amb aquests menús i participar a les festes a l’entorn del bolet que se celebraran a la comarca durant les properes setmanes.

Els restaurants de la Cuina del Bolet 2022: Ca l’Amagat i Niu Nou (Bagà)

La Barana

La Cabana

Cal Travé (Berga)

Hostal La Muntanya (Castellar de n’Hug)

Els Roures (Castellar del Riu)

El Recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà)

Cal Pericas (La Pobla de Lillet)

Cal Marsalet (L’Espunyola)

Cal Marçal (Puig-reig)

Susèn (Saldes)

Cal Candi (Vilada)



Els establiments, els menús, els dies que s’ofereixen, si cal fer reserva i tota la informació necessària es pot consultar al web www.cuinadelbolet.com. La campanya compta amb el patrocini de Rovellats i Abadal.

A la roda de premsa de presentació de la campanya hi ha participat també Oriol Baños, president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà. L’entitat col·labora, enguany, amb un sorteig que s’ha posat en marxa a través de les xarxes socials. Tothom pot participar-hi per guanyar una estada en un allotjament de turisme rural de la comarca. També han estat presents Ramon Minoves, president de la Penya Boletaire de Berga i Ermínia Altarriba, de la junta de Berga Comercial. Les dues entitats organitzen activitats a l’entorn del bolet.