Al nord del Berguedà és una de les zones on ara s’hi poden trobar bolets a diferència d’altres zones situades més al sud. Allà, a Bagà, també s’hi troba el restaurant Ca l’Amagat, que també forma part de la campanya de la Cuina del Bolet que es fa a nivell comarcal. Com a Cal Marçal, també han apostat per fer un menú degustació amb l’objectiu d’oferir diferents bolets i elaboracions als clients.

Així, el seu menú centrat en els bolets consisteix en una tapeta de rovellons saltats amb all i julivert, ravioli de peu de porc farcit de ceps amb encenalls de foie, timbal de salmó amb camagrocs i la seva salsa, rap amb llenegues, una terrina de costellam de xai cuita a baixa temperatura amb bolets de temporada i postres a escollir.

«Procurem fer un menú que entrin varis bolets. Fem servir llenegues, rovellons, ceps i el camagroc o camasec», explica la propietària i cuinera de l’establiment, Teresa Balderich. «Procurem que siguin tot bolets que es troben per aquí al Berguedà», destaca la cuinera sobre el producte central d’aquest menú.

Balderich destaca la importància del bolet en la gastronomia local i sobretot en aquesta temporada. Per aquest motiu intenta que sempre tingui protagonisme als seus plats. «Durant la temporada de bolet m’agrada fer plats en què el client trobi el bolet, no vull que quedi emmmascarat en gaires salses. Si el trosseges molt, el plat perd», apunta la cuinera. Tot i això reconeix que hi ha plats tradicionals com la vedella amb bolets que «sempre surten».

«Ve molta gent buscant menjar bolets. No només amb aquest tipus de plats sinó que també demanen plats senzills com per exemple un saltejat de rovellons», explica Balderich. Sobre el preu d’aquests plats la cuinera de Ca l’Amagat apunta que als clients no els sap greu pagar una mica més pels bolets ja que «un bolet d’aquí no és mateix que un bolet que poden menjar allà a baix», fent referència a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Tot i que el menú està pensat de fa temps, encara no s’ha començat a oferir a la clientel·la perquè no disposen de tots els bolets necessaris per fer-lo. «Esperem camagrocs. No volem començar el menú sense tenir tots els bolets que necessitem», apunta.

Pel que fa al preu actual dels bolets, Balderich assegura que no estan barats però que no tenen un preu desorbitat. En tot cas, depèn de la quantitat de bolets que surtin als boscos.