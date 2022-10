Si ets dels que aquest dimecres, 12 d'octubre, fas festa, pots aprofitar el dia per fer una excursió al bosc i buscar alguns bolets, sobretot tenint en compte que la temporada de rovellons està al punt àlgid.

En aquest article proposem quatre llocs on trobar rovellons i altres bolets, com llenegues i fredolics. A més, a Vilada (Berguedà) fan la Fira del tastet i del bolet.

La Vall d’Ora

El millor punt per accedir a la vall d’Ora és des de Navès, població del Solsonès que es troba als peus de la carretera C-26 entre Berga i Solsona. Llenegues, pinetells, rovellons, fredolics... són algunes de les moltes espècies que podem trobar, fins i tot de manera abundant, si la climatologia ha sigut la idònia.

L’altiplà del Solsonès

Una extensa massa forestal ocupa aquest territori, on només els camps de cereal i algun mas elevat alteren el paisatge verd de desnivells suaus. Per arribar des de la capital del Solsonès, proposem diferents opcions. La primera és agafar la C-149ª, que surt del centre de la ciutat i passa pel costat de Castellvell i pel petit nucli de Sant Climenç per continuar fins a Sanaüja, ja dins de la comarca de la Segarra. Una altra possibilitat serà prendre la C-26 en direcció a Oliana i, a l’altura del quilòmetre 96, sortir a mà esquerra de la carretera per un camí rural asfaltat, des d’on tindrem l’oportunitat de conèixer les pinedes dels voltants de Madrona i d’enllaçar molt a prop del pantà de Rialb amb la C-14.

Obagues de la serra d’Ensija

Davant el majestuós massís del Pedraforca, extenses pinedes ocupen el vessant nord de la serra d’Ensija, entre Saldes i Vallcebre. Tota aquesta àrea forestal de la serra d’Ensija és molt productiva en bolets, però també molt coneguda i freqüentada per un gran nombre de boletaires.

Sant Joan de l’Erm

Extenses masses forestals al vessant nord-oriental de la torreta de l’Orri. Per als que són de tardor, els mesos de setembre i octubre són els més bons. El vessant nord de la serra d’Ensija és a la comarca del Berguedà, dins dels termes de Saldes i Vallcebre. La millor manera d’accedir en aquests municipis, si venim des de Berga, és agafar la C-16 en direcció al túnel del Cadí. Just abans d’arribar a Guardiola de Berguedà, s’agafa la B-400 a l’esquerra, que s’enfila per la vall i ens porta fins al poble de Saldes. En una bona part d’aquest trajecte hi haurà una infinitat de possibilitats de provar sort en alguna d’aquestes pinedes.