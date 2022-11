La temporada boletaire encara la recta final per la manca de pluges generalitzada i la sequera que pateixen molts boscos. Tot i això, encara no es pot donar per acabada del tot perquè si plou en les dues setmanes següents "encara podria haver-hi una producció important", relata Juan Martínez d'Aragón, expert en micologia i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Segons ell, aquesta ha estat una temporada "molt desigual" amb produccions "molt bones" a zones del Pirineu però, en canvi, en d'altres zones de la Catalunya central no s'ha fet cap bolet. Per tot plegat, el CTFC calcula que aquesta temporada la producció se situarà entre els 50 i 70 quilos per hectàrea, dins de la mitjana dels darrers anys.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya qualifica la temporada boletaire de "bona", però "molt desigual". En declaracions a l'ACN, l'expert en micologia Juan Martínez de Aragón ha relatat que a la zona del Pirineu s'ha trobat una quantitat molt important de ceps, mentre que al Prepirineu i la zona nord de la Catalunya Central hi ha hagut produccions importants de rovellons. Per contra, ha dit, en altres zones de la Catalunya Central la producció ha estat "zero". La producció mitjana de bolets a Catalunya s'estima al voltant dels 60 quilos per hectàrea. El CTFC creu que aquesta temporada se situarà sobre aquesta xifra i la producció mitjana estarà entre els 50 i 70 quilos. Tot i això, les xifres definitives no se sabran fins el mes de gener. "La mitjana serà aquesta, però segurament veurem produccions que poden superar els 150 kg/ha al Pirineu i zones amb zero producció", apunta Martínez de Aragón. La temporada ja es dona pràcticament per acabada perquè des del CTFC han constatat que en els darrers dies "les produccions han baixat molt ràpid" a causa del vent de les últimes setmanes i l'escassetat de precipitacions. L'expert diu que s'ha donat un fenomen curiós i és que "veníem d'una sequera extrema a la primavera i estiu i amb molt poques pluges al Pirineu a l'agost però, en canvi, al setembre els bolets van créixer molt ràpid".