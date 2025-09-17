El manual del bon boletaire: 26 consells imprescindibles per respectar el bosc
Respectar les normes bàsiques és clau per preservar l’entorn, sobretot en temporada de bolets, un dels moments de més afluència a la natura
La Penya Boletaire de Berga ha publicat al programa de mà del Concurs de Boletaires un manual amb 26 consells per anar a buscar bolets amb respecte. El Berguedà és terra boletaire i a la tardor hi ha gran afluència de gent als boscos, per això cal recordar les bones pràctiques i la sensibilitat envers el medi natural.
1. Recordem la prohibició de fer foc.
2. Respectem el bosc amb civisme i estima.
3. No embrutem el bosc i emportem-nos les deixalles a casa o deixem-les als contenidors del poble més proper, separant i llançant-ho al contenidor adient (paper, plàstic, orgànica o brossa).
4. No portem envasos de vidre al bosc. Pensem que en cas que es trenquin, l’efecte lupa pot causar un incendi.
5. Si fumem, assegurem-nos que les burilles quedin ben apagades i no les deixem al bosc.
6. Un bon boletaire és aquell que no deixa rastre del seu pas pel bosc.
7. Per trobar bolets, no cal esgarrapar ni arrencar l’herba. Si n’hi ha, només palpant el terra ja els notarem.
8. És aconsellable collir els bolets amb ganivet i deixar la cua al terra.
9. Cal que sapiguem diferenciar els bolets comestibles dels que no ho són i, sobretot, cal que reconeguem els que són perillosament tòxics.
10. Si dubtem, cal no agafar cap bolet que no siguem capaços d’identificar.
11. Si trobem bolets no comestibles o gastronòmicament poc interessants no cal malmetre’ls ni jugar-hi, senzillament es deixen on són.
12. Pensem que el cotxe és un mitjà per apropar-nos al bosc i no pas per a devastar-lo.
13. Utilitzem correctament les pistes forestals principals i no circulem pels boscos o camps a través amb vehicles motoritzats, ni tampoc pels camins afectats per la llei d’accés al medi natural.
14. Cal que respectem les tanques dels prats on hi pastura el bestiar i que no ens fiquem en camps conreats. Si és necessari obrir alguna tanca, un cop haguem passat, la tornem a tancar. Mai, sota cap concepte, ens acostarem o molestarem el bestiar ja que no sabem com pot reaccionar.
15. Siguem respectuosos al voltant de les cases habitades, ja que podem molestar.
16. No podem aparcar dins dels prats o llocs on es pugui malmetre el menjar dels animals.
17. Si volem fer drecera, no podem travessar els camps o els prats perquè es fan malbé collites i pastures.
18. Cal que deixem les pistes o camins lliures, ja que són molt necessaris pel desenvolupament de la feina quotidiana de moltes persones que viuen i treballen al bosc.
19. Recordem que és recomanable la utilització de cistells de vímet, ja que les espores dels bolets que hem collit tornaran a caure al bosc. No fem servir mai bosses de plàstic ni galledes.
20. Els boletaires són gent que sempre estan disposats a ajudar davant d’un dubte o qualsevol imprevist. Seguim els seus consells.
21. Seguim els consells i explicacions de l’Associació Catalana de Micologia, ja que ens poden ajudar a conèixer les diferents espècies de bolets i, sobretot, quins hem de collir i quins no.
22. És molt necessari seguir totes les normes i consells dels Departaments de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, ja sigui per escrit o de paraula, a través dels agents forestals.
23. No agafem llenya del bosc que ja estigui tallada i preparada. El més normal és que ja tingui un propietari que ha fet un esforç. Nosaltres no tenim cap dret a emportar-nos-la.
24. Quan entrem al bosc, hem de buscar un punt de referència per orientar-nos si ens perdem.
25. En cas de boira, quedem-nos quiets. Tard o d’hora s’aixecarà i trobarem el nostre punt de referència.
26. En cas d’accident o desorientació, trucar al 112.
