Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinc consells de seguretat per anar a collir bolets a la muntanya

Et resumim les recomanacions que has de seguir quan vagis al bosc per evitar incidents previsibles

Una persona recull uns bolets del bosc

Una persona recull uns bolets del bosc / ARXIU

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Amb la tardor, torna la tradició d'anar a la muntanya a collir bolets. Tot i això, abans de posar-se les botes i endinsar-se al bosc per omplir-ne la cistella, és important tenir en compte alguns consells bàsics de seguretat que recollim a continuació:

Mira el temps

És vital que abans de dur-hi qualsevol activitat, t'informis de les condicions meteorològiques i de la seva possible evolució. Un dia de pluja o una boira inesperada poden complicar-te la jornada. Si perceps que farà mal temps, ajorna la caça de bolets. En cas de boira, és important que no surtis dels camins senyalitzats i si fa fred, no t'aturis.

Coneix la ruta i prepara el material que has de portar

La muntanya exigeix preparació, per aquest motiu, hauries de conèixer la dificultat de la ruta que vols fer i assegurar-te que estàs suficientment entrenat. A més, el material i l'equip es converteixen en elements imprescindibles, motiu pel qual a la motxilla no poden faltar-te alguns objectes. Portar roba per si plou, un bon calçat, un mapa, un mòbil, una bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar és important, la guia de recomanacions per anar a la muntanya del Departament d'Interior.

No marxis sense avisar

Sempre que puguis, ves-hi acompanyat. Si no és possible, comunica a algú l'activitat prevista i els llocs pels quals preveus passar. En aquest sentit, quan siguis a la muntanya, fixa punts de referència en el recorregut que et permetin trobar el camí de tornada si et desorientes.

Que no et falti l'energia

Quan siguis a la muntanya, hauries de mantenir-te hidratat. Beu aigua sovint i menja aliments energètics.

En cas d'accident, truca al 112

Si, desgraciadament, ets testimoni d'un accident, no dubtis a trucar al 112. Quan ho facis, recorda que has de respondre les següents preguntes:

  • Nombre de persones accidentades i edat.
  • Lloc de l'accident.
  • Situació de l'accidentat: està ferit?, està conscient?, sagna?, respira?
  • Condicions meteorològiques al lloc de l'accident.

Aquests consells et facilitaran que la teva jornada de desconnexió al bosc sigui tranquil·la i segura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents