Cinc consells de seguretat per anar a collir bolets a la muntanya
Et resumim les recomanacions que has de seguir quan vagis al bosc per evitar incidents previsibles
Amb la tardor, torna la tradició d'anar a la muntanya a collir bolets. Tot i això, abans de posar-se les botes i endinsar-se al bosc per omplir-ne la cistella, és important tenir en compte alguns consells bàsics de seguretat que recollim a continuació:
Mira el temps
És vital que abans de dur-hi qualsevol activitat, t'informis de les condicions meteorològiques i de la seva possible evolució. Un dia de pluja o una boira inesperada poden complicar-te la jornada. Si perceps que farà mal temps, ajorna la caça de bolets. En cas de boira, és important que no surtis dels camins senyalitzats i si fa fred, no t'aturis.
Coneix la ruta i prepara el material que has de portar
La muntanya exigeix preparació, per aquest motiu, hauries de conèixer la dificultat de la ruta que vols fer i assegurar-te que estàs suficientment entrenat. A més, el material i l'equip es converteixen en elements imprescindibles, motiu pel qual a la motxilla no poden faltar-te alguns objectes. Portar roba per si plou, un bon calçat, un mapa, un mòbil, una bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar és important, la guia de recomanacions per anar a la muntanya del Departament d'Interior.
No marxis sense avisar
Sempre que puguis, ves-hi acompanyat. Si no és possible, comunica a algú l'activitat prevista i els llocs pels quals preveus passar. En aquest sentit, quan siguis a la muntanya, fixa punts de referència en el recorregut que et permetin trobar el camí de tornada si et desorientes.
Que no et falti l'energia
Quan siguis a la muntanya, hauries de mantenir-te hidratat. Beu aigua sovint i menja aliments energètics.
En cas d'accident, truca al 112
Si, desgraciadament, ets testimoni d'un accident, no dubtis a trucar al 112. Quan ho facis, recorda que has de respondre les següents preguntes:
- Nombre de persones accidentades i edat.
- Lloc de l'accident.
- Situació de l'accidentat: està ferit?, està conscient?, sagna?, respira?
- Condicions meteorològiques al lloc de l'accident.
Aquests consells et facilitaran que la teva jornada de desconnexió al bosc sigui tranquil·la i segura.
