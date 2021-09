Descripció

• Barret de 3 a 12 cm de diàmetre. De jove, convex, i després, aplanat. Viscós i de color crema a groc palla.

• Peu cilíndric, blanquinós i viscós.

• Carn blanca o lleugerament groga. Forta, de jove, més tova al cap del temps

• Làmines amples, gruixudes i separades. De color blanc.

Dades d'interès

Altres noms: llenega groga, mocosa.

Família: higroforàcies.

Coneixement: bastant apreciada pels boletaires de les comarques de muntanya.

Hàbitat: en boscos de coníferes, sobretot als de pi roig. Bolet gairebé exclusiu dels boscos dels Pirineus i Prepirineus. Època de l’any: durant tota la tardor.

Valor culinari: és un bolet força apreciat en algunes comarques. S’utilitza per acompanyar plats amb carn, sobretot guisats i estofats.

Comercialització: sovint la trobarem fresca durant la temporada a mercats dels Pirineus i a la Catalunya central. Costarà de trobar-la en pots de conserva, etiquetats com a llenega blanca, normalment se substitueix per altres espècies, sobretot de cultiu.

Altres espècies: l'Hygrophorus chrysidon de color blanc amb tonalitats grogues, creix en planifolis de sòls silicis.

Àrea de distribució

La llenega blanca té el seu hàbitat a les pinedes de pi roig dels Pirineus i Prepirineu. Aflora entre els mesos d’octubre i desembre. Si les pluges acompanyen i les condicions són les idònies, surt en abundància formant importants i extenses colònies. Un bon lloc per anar a buscar llenega blanca el trobem a les pinedes properes al coll del Cantó, entre les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. L’Alta Ribagorça, el nord del Pallars Jussà, el centre sud del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el nord del Solsonès i el Berguedà, així com en punts de la Cerdanya i el Ripollès, trobarem els millors racons per anar a caçar aquest preuat bolet.