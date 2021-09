Ambients d’alta muntanya a la capçalera del Ter

: Ripollès. Bolets més freqüents : ceps, marçot, pinetell, carrereta, camperol, rossinyol, rovelló de pi negre, trompeta, molleric.

: ceps, marçot, pinetell, carrereta, camperol, rossinyol, rovelló de pi negre, trompeta, molleric. Hàbitat: avellaners, freixes i bedolls ocupen els enclotats bosquetons de ribera. Masses de pi roig i pi negre són a peu de muntanya. A mesura que guanyem altura, i en alguns sectors d’aquests boscos, l’avet i el faig es barregen amb el pi negre, fins que per sobre dels 1.700 metres aquesta última espècie domina clarament el sostre forestal. El sotabosc és força net, i hi destaca el neret i el ginebró.

El bonic poble de Setcases és a la capçalera del riu Ter envoltat per les pri-meres serralades impo-nents del Pirineu oriental. Per accedir-hi, si venim de Ripoll, prendrem la carretera C-38 fins a Camprodon, des d'on agafarem la GIV-5264, que, seguint l riu Ter i un cop deixades enrere les poblacions de Llanars i Vilallonga de Ter, ens portarà fins a Setcases. Als volts d’aquesta població podrem deixar el cotxe i provar sort enfilant a peu pel bac. Una altra opció és continuar en direcció a Vallter 2000, a tres quilòmetres de Setcases trobarem a mà dreta la pista que, per la collada Fonda, du fins a Espi-navell, llarg recorregut que ens permetrà conèixer els diferents vessants i hàbitats d’aquestes forests de muntanya. Un altre racó interessant que descobrirem anant cap a l'estació d’esquí de Vallter 2000 és la baga de Queràs, al costat esquerre del riu Ter a la vall del Carlat. Per últim, els prats alpins que envolten les pistes d’esquí de Vallter 2000 amaguen bones boleteres de carreretes i camperols.

El Ter neix a recer del pic de Bastiments. A l’inici s’uneix a diversos rierols que es precipiten de diferents comes i muntanyes fins a formar una fonda vall que s’obre pas cap al sud. En aquest primer tram els prats alpins ocupen una bona part dels espais, territori de carreretes, camperols i boles de neu, bolets que surten a partir del mes de maig. A mitjan juny, si el temps acompanya, sortiran els primers ceps, tant el pinophilus com l'edulis, sota les pinedes de pi negre i, depenent de la humitat, creixeran fins a mitjan octubre. Bons racons per a aquesta espècie són les obagues de Setcases, Queràs i els boscos propers a la collada Fonda. Mollerics, apagallums i rossinyols també poden aparèixer a final de juny. Però és a final d’agost que, juntament amb els pinetells i rovellons de pi negre, afloraran amb força. Els pinetells els trobarem en l’estatge inferior d’aquests boscos. Els rovellons de pi negre els buscarem entre les obertes pinedes del sostre forestal d’aquests paratges, com els que van de la collada fonda al puig de les Agudes. Les primeres glaçades fan que la temporada s’acabi a final d’octubre, a tot estirar a principi de novembre.