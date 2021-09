De Navès a Llinars, seguint el curs de l’aigua d’Ora

Època de l'any : des de la segona setmana de setembre fins a mitjan novembre.

: des de la segona setmana de setembre fins a mitjan novembre. Altitud : dels 600 als 1.300 metres.

: dels 600 als 1.300 metres. Comarca : Solsonès i Berguedà.

: Solsonès i Berguedà. Bolets més freqüents : Bolets més freqüents: pinetell, rovelló, llenega negra, camagroc, fredolic, llengua de bou blanca, cama de perdiu...

: Bolets més freqüents: pinetell, rovelló, llenega negra, camagroc, fredolic, llengua de bou blanca, cama de perdiu... Hàbitat: les pinasses, a les cotes més baixes, i el pi roig a l'estrat superior, són les dues espècies d’arbres dominants en aquest ecosistema calcari. En alguns sectors, les pinedes formen boscos mixtos amb l’alzina i el roure, que, sovint, juntament amb el boix, el ginebre i els bardissars..., creen un sotabosc força dens a les cotes més baixes i a les obagues.

El millor punt per accedir a la vall d’Ora és des de Navès, població del Solsonès que es troba al peu de la carretera C-26 entre Berga i Solsona. A dos quilòmetres del poble en direcció a Berga, i just abans de travessar el riu, trobarem a mà esquerra una pista asfaltada que remunta tota la vall. També tindrem la possibilitat d'endinsar-nos en aquest territori pel camí que va en direcció a Tentellatge. Aquesta pista surt del quilòmetre 125 de la mateixa C-26 i ofereix bones oportunitats per fer-hi una parada. Un altre accés –pel seu mal estat, només recomanat per a vehicles tot terreny– el trobem en el camí que comença just a l’altre costat del trencall de Llinars a la BV-4241, entre Berga i Sant Llorenç de Morunys. A prop del nucli de la Vall d’Ora surten dues pistes transitables que enllacen amb les masses forestals de la serra de Busa, zona molt coneguda i visitada pels boletaires.

Llenegues, pinetells, rovellons, fredolics... són algunes de les moltes espècies que hi podem trobar, fins i tot de forma abundant, si la climatologia ha estat la idònia. Tot i que afloren de manera generalitzada en tot aquest territori, si el que ens agrada és collir rovellons i pinetells, els millors racons els trobarem al nord del petit nucli de la Vall d’Ora. En boscos joves de pi roig, aclarits i nets de sotabosc. També podeu acostar-vos a alguna de les nombroses carenes. Si ben entrada la tardor el que voleu és collir llenegues i camagrocs, un bon lloc per començar són els boscos de pi roig i pinassa més meridionals, com les extenses obagues del serrat de Bonavista, que amaguen interessants boleteres per gaudir amb un xic de sort d'un dia memorable.