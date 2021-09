Per les obagues de la Mussara i la vall del Brugent

Època de l'any : de final de setembre a mitjan desembre.

: de final de setembre a mitjan desembre. Altitud : de 700 a 1.050 metres.

: de 700 a 1.050 metres. Comarca : Alt Camp i Baix Camp.

: Alt Camp i Baix Camp. Bolets més freqüents : rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, llengua de bou blanca, cama de perdiu...

: rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, llengua de bou blanca, cama de perdiu... Hàbitat: en les cotes elevades, les pinedes de pi roig ocupen una bona part de l'estrat arbori, amb espècies arbustives com el boix i el ginebre. Per sota dels 900 metres l’alzina i el pi blanc ocupen el territori forestal, amb un dens i divers sotabosc de caràcter mediterrani.

La serra de la Mussara s’aixeca de forma majestuosa per sobre la plana del Camp de Tarragona. Per accedir-hi si venim des de Reus la millor opció serà agafar la T-704, passarem per Maspujols, l’Aleixar i Vilaplana, des d'on enfilarem espectacularment fins al coll de les Saleres, ja envoltats de bosc i davant d’un esplèndid mirador d’aquestes serralades escarpades de la comarca del Baix Camp. A partir d’aquí, passant per la Febró, arribarem fins a Capafonts per la TV-7041. En aquest recorregut travessarem una bona part de les masses forestals de la serra de la Mussara. Una altra opció és agafar la TV 7045 en direcció a Mont-ral, des d'on tindrem la possibilitat d'apropar-nos als boscos de caire més mediterrani, dels voltants de Farena. Cal tenir molt respecte i molta cura si circulem per les pistes i camins d’aquest territori, pel seu mal estat i per l'ús privat de moltes d’aquestes vies.

Amb l’arribada de la tardor comença la temporada de bolets en aquestes encisadores pinedes de caire prepirinenc dels voltants de la Mussara, paratges poc humanitzats que formen part de l’extens territori forestal de la serra de Prades, situats al centre de la província de Tarragona. Rovellons i pinetells comencen a treure el cap a mitjans setembre entre els boscos joves i esclarissats de pi roig. La llenega negra, el fredolic i el camagroc apareixen a mitjan octubre, i fins pels volts de Nadal encara en podrem trobar en els racons més temperats de la vall del riu Brugent. Les millors zones per als rovellons, pinetells i fredolics les trobem en tota l’àrea de la muntanya de la Mussara i els Motllats i en les forests a prop del coll de Capafonts; aquestes espècies comparteixen el seu hàbitat amb d’altres com el molleric i la cama de perdiu. Les llenegues, els camagrocs i la llengua de bou blanca tenen predilecció pels boscos més vells i densos de sotabosc, com els que trobarem en el tram que va de Capafonts a Mont-ral. Finalment, si volem collir escarlets, un bon lloc són els alzinars i boscos mixtos que hi ha a prop de Farena.