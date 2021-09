Del Caro al Negrell per la vall de Carlares i el barranc del Regatxol

Època de l'any : de mitjan setembre fins al desembre.

: de mitjan setembre fins al desembre. Altitud : Altitud: de 800 a 1.400 metres.

: Altitud: de 800 a 1.400 metres. Comarca : Baix Ebre

: Baix Ebre Bolets més freqüents : rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, cama de perdiu, llengua de bou blanca....

: rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, cama de perdiu, llengua de bou blanca.... Hàbitat: gran diversitat i varietat d’ambients, amb alzinars en els vessants assolellats, i pinedes de pi roig i pinasses a les obagues i a les parts més elevades del massís. Cal destacar les fagedes, que trobarem en l’àrea de les Vallcaneres i que tenen com a singularitat que són de les més meridionals d’Europa.

La colònia dels Ports és el millor punt de sortida per conèixer tota aquesta àrea forestal. Per arribar-hi si sortim de Tortosa prenem la T-342, i tres quilòmetres després de travessar la població de Roquetes agafem a la nostra esquerra la carretera que ens du fins al Caro. Des de la colònia, una pista ens porta fins a Fredes, ja dins la comarca de l’Alt Maestrat. En tot aquest recorregut sempre estarem envoltats d'interessants pinedes de pi roig i pinasses. Siguem respectuosos amb els accessos restringits, hem de tenir en compte que som en un parc natural, ab una normativa pròpia, motiu pel qual no serà sobrer passar per una oficina del parc per informar-se. Finalment, el mal estat de tots els camins aptes per circular-hi fa que sigui més que recomanable un vehicle tot terreny.

En l’extrem sud de Catalunya s’aixeca el massís dels Ports, apèndix oriental del Sistema Ibèric, amb un clima i una vegetació més humits i frescos que els ambients mediterranis que l’envolten. Ja a mitjan setembre, si les pluges i les temperatures han estat idònies, els primers pinetells i rovellons, juntament amb els mollerics i cames de perdiu, apareixen en aquestes esplèndides pinedes. El mes d’octubre i fins a l’arribada de l'hivern altres espècies com la llenega negra i el fredolic comencen a treure el cap al mateix temps que els escarlets, que trobem en els alzinars com els que hi ha a prop de les Gúbies del Regatxol. Si volem collir rovellons, pinetells i fredolics, la millor opció la tenim en algunes carenes i les pinedes joves o esclarissades de la vall de Carlares, i al pinar Pla. Per trobar llenega negra, camagroc i llengua de bou blanca, hem de buscar en els boscos de pinasses amb dens sotabosc, a prop del coll Roig.