Pirineu en estat pur, entre les conques del Segre i la Noguera Pallaresa

Època de l'any: per l'abril, maig i juny surten les espècies primaverals, i de final d’agost a mitjan novembre les de tardor.

Altitud: de 1.400 a 1.900 metres.

Comarca: Alt Urgell.

Bolets més freqüents: múrgola, moixernó, cama-sec, pinetell, llenega negra, llenega blanca, molleric, cama de perdiu...

Hàbitat: denses i velles pinedes de pi roig ocupen les obagues i zones elevades, més joves i esclarissades en les parts més baixes, a prop del pla, on creen un clar efecte invasor i colonitzador sobre antics prats de pastura. El boix i el ginebre són les dues espècies més representatives de l’estrat arbustiu. Finalment trobarem extenses pastures i prats alpins, tant al pla com en tota l’àrea muntanyosa al nord dels nuclis de Taús i Castells.

La millor ruta per accedir a Taús, per no dir l'única realment transitable per a un vehicle que no sigui un tot terreny, és la LV-5133, que neix al quilòmetre 172 de la C-14, entre la Seu d’Urgell i Organyà. Aquesta estreta carretera local ens permerà conèixer el municipi de les Valls d’Aguilar i travessar els nuclis de Noves de Segre, Espaén i Trejuvell. A partir d’aquí, el camí deixa de ser asfaltat i continua fins a Taús, un cop deixat enrere el petit nucli enlairat de la Guàrdia d’Ares i després de 26 quilòmetres del trencall amb la C-14. Cal esmentar també els accessos que comuniquen les Valls d’Aguilar amb el Pallars, només recomanables per a vehicles tot terreny, tant el que va de Castells a Gerri de la Sal passant per Baén com el que surt dels plans de Taús en direcció al refugi de Cuberes i continua per acabar a la N-260 a prop del congost de Collegats.

Les pastures i prats alpins dels voltants de la serra de Taús són un paradís per a les espècies primaverals com la carrereta, el moixernó i el camperol, que a final d’abril poden començar a treure el cap. Uns dies abans, però, la múrgola ja ha fet acte de presència, sota les velles pinedes de l'obaga de Taús. A final d’estiu si les pluges han estat generoses surten els primers pinetells i rovellons, en aquest cas els millors racons els trobarem en els bosquetons esclarissats entre el pla i l'obaga de la Guàrdia. Les llenegues, tant la blanca com la negra, els fredolics i els camagrocs creixen des de final de setembre o començament d’octubre fins ben entrat el novembre. Un bon lloc per a la llenega negra i el camagroc és l'obaga de la Guàrdia. Totes les àrees aclarides i els marges dels boscos d’aquestes zones són l'hàbitat del fredolic.