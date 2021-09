Seguim el curs baix de la riera Major, als termes de Sant Sadurní d’Osormort i Vilanova de Sau

Època de l'any: de final d’agost a començament de desembre.

Altitud: de 450 a 800 metres.

Comarca: Osona.

Bolets més freqüents: pinetell, rossinyol, trompeta, llengua de bou, apagallums, reig, llora, sureny...

Hàbitat: alzinars, rouredes, pinedes i castanyers, sovint compartint hàbitats, formant un complex i divers ecosistema, amb un sotabosc molt divers i de vegades impenetrable.

Els termes de Sant Sadurní d’Osormort i de Vilanova de Sau ocupen el curs baix de la riera Major. Sortint de Vic proposem dues opcions, la primera és agafar la C-25 en direcció a Girona i, un cop a l’eix, prendre la sortida que ens portarà fins a Sant Sadurní d’Osormort. També tenim la possibilitat de conèixer tota aquesta zona forestal entrant per la N-141, que va de Vic fins al pantà de Sau passant per Vilanova de Sau. Nombroses pistes asfaltades enllacen tots aquests indrets, com la que surt de la carretera BV-5201 a dos quilòmetres de Sant Sadurní d’Osormort, que passa per davant del càmping del pont de la Malafogassa i ens porta, per un costat, a Vilanova de Sau, i per l’altre al petit nucli de Sant Romà de Sau. Altres camins sense asfaltar travessen les valls que aboquen a la riera Major. Pel mal estat d’alguns d’aquests camins, cal anar amb compte si no els coneixem.

Totes aquestes forests creixen sobre substrats silicis, i això ens portarà a trobar espècies com el rossinyol, el sureny, la trompeta, la llengua de bou, l’apagallums, la llora i fins i tot algun reig. En canvi, la llenega, el fredolic, el rovelló i altres bolets que afloren sobre sòls calcaris seran molt més difícils de veure. La temporada idònia d'espècies com el rossinyol, la trompeta, el sureny i l'apagallums... és, si l'estiu ha estat plujós, a final d’agost i sobretot el setembre. En canvi, el pinetell i la llengua de bou normalment comencen a treure el cap a començament d’octubre. No costarà gaire de trobar un bon lloc per posar-nos a caminar. Per començar podem provar-ho a l'obaga de Moners i el serrat de la Bandera, bons racons per als surenys, els rossinyols, les llengües de bou i les llores. Si busquem un terreny més planer, podem pujar per la pista asfaltada que va del pont de la Malafogassa a Vilanova de Sau, on trobarem un bosc mixt de pi roig, alzines i roures on s’amaguen pinetells, trompetes, rossinyols, llores...