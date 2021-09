Davant el majestuós massís del Pedraforca, extenses pinedes ocupen el vessant nord de la serra d’Ensija, entre Saldes i Vallcebre.

Època de l'any: a partir de l’abril pel que fa a algunes espècies primaverals i fins a les primeres glaçades d'octubre o novembre per a les espècies més tardanes.

Altitud: de 1.200 a 2.000 metres.

Comarca: Berguedà.

Bolets més freqüents: pinetell, rovelló, fredolic, llenega blanca, llenega negra, camagroc, cep....

Hàbitat: les pinedes de pi roig ocupen amb el roure martinenc l'estatge muntà, per sobre dels 1.600 metres aquests boscos són substituïts pels de pi negre. El sotabosc és format per denses boixedes i ginebres en cotes baixes, força més net a mesura que guanyem alçada.

El vessant nord de la serra d'Ensija és a la comarca del Berguedà, dins els termes de Saldes i Vallcebre. La millor manera d’accedir a aquests munici-pis, si venim des de Berga, és agafar la C-16 en direcció al túnel del Cadí. Just abans d’arribar a Guardiola de Berguedà, agafarem a la nostra esquerra la B-400, que s'enfila per la vall i ens porta fins al poble de Saldes. En una bona part d’aquest trajecte hi haurà una infinitat de possibilitats de provar sort en alguna d’aquestes pinedes. Una altra opció, en aquest cas per conèixer els boscos més elevats de la serra d’Ensija, la trobem en la carretera que va de Vallcebre al coll de la Trapa i que, pel coll de Pradell, travessa una extensa pineda de pi negre i pi roig. Altres camins creuen i enllacen aquestes forests, però cal tenir en compte que molts estan en mal estat o són d’ús privat.

Tota aquesta àrea forestal de la serra d’Ensija és molt productiva en bolets, però també molt coneguda i freqüentada per un elevat nombre de boletaires. Per aquest motiu es recomana caminar força i allunyar-se dels camins transitables, això sí, sempre amb un xic de sentit comú. A final d’abril poden començar a aparèixer les primeres carreretes, moixernons i camperols en les escasses pastures i prats alpins d’aquestes muntanyes. També les múrgoles i algun marçot surten per aquestes dates sota les pinedes velles. A mitjan juny hi pot haver una primera florada de ceps, que trobarem en alguns boscos acidificats, sobretot de pi negre, com el del serrat Negre, a prop del coll de Pradell. És, però, a final d’agost i començament de setembre quan els ceps, rovellons, pinetells, cames de perdiu.... esclaten amb força. En les pinedes joves i esclarissades de pi roig trobarem rovellons, pinetells i també fredolics i llenega blanca, aquests dos últims juntament amb la llenega negra i el camagroc ja poden treure el cap a mitjan setembre. Segurament és un dels indrets més primerencs de Catalunya per a aquestes espècies. Les preuades llenegues negres i els camagrocs els haurem de buscar a les obagues amb dens sotabosc, sobretot de ginebre, a les forests que hi ha a prop de Saldes i Maçanet entre els 1.200 i els 1.500 metres.