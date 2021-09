Entre el Penedès i l’Anoia, la serra d’Ancosa amaga en el seu vessant nord una important i densa massa forestal

Època de l'any: d'octubre a desembre.

Altitud: de 500 a 900 metres.

Comarca: Anoia i Alt Penedès.

Bolets més freqüents: rovelló, pinetell, llenega negra, cama de perdiu, fredolic, camagroc, llengua de bou blanca, molleric...

Hàbitat: el pi blanc és el gran protagonista en aquests boscos calcaris, a vegades barrejat amb alzines i algun roure de fulla petita. En els punts més alts, i encarats cap al nord, trobarem algunes clapes de pinasses. El sotabosc és força dens, amb espècies com el llentiscle, el garric, el ginebre i les argelagues...

El poble de la Llacuna, situat enmig d’un petit altiplà al peu de les obagues d’Ancosa i Rofes, és el millor punt de sortida per acostar-nos a tota aquesta zona forestal. Per accedir-hi, si venim d’Igualada, agafarem la C-37 en direcció a Valls, i al cap de 15 quilòmetres enllaçarem amb la BP-2121 fins a la nostra destinació. Si continuéssim per aquesta mateixa carretera, arribaríem a Vilafranca del Penedès, tot travessant pel coll de la Serra la interessant obaga d’Ancosa. Des de la Llacuna també podem agafar la BV-2136, que, passant pel petit nucli de Rofes, porta fins a Sant Joan de Mediona. Aquest tram de carretera ens ofereix la possibilitat d'aturar el cotxe i conèixer els boscos d’aquest territori. Finalment, una opció més que recomanable per endinsar-nos al cor d’aquesta massa forestal és la pista que porta fins al càmping de Vilademàger, i que neix a l’entrada de la llacuna venint per la carretera de Sant Joan de Mediona.

La serra d’Ancosa forma part de la serralada prelitoral, entre les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i Alt Camp. En el vessant nord comença la temporada a final de setembre. Si les condicions meteorològiques han estat favorables, podrem collir els primers rovellons, mollerics i cames de perdiu. Ben entrat l'octubre apareixen la llenega negra, el fredolic, el camagroc i la llengua de bou blanca. En anys temperats podrem trobar encara, a final d’any, algunes d’aquestes espècies. Uns dels millors racons per a la llenega negra són les obagues del bosc Negre i la franja de la serra d’Ancosa, entre l’obaga de Rofes i la de la Llacuna. També en tota aquesta àrea i en els indrets frescos i humits surten els camagrocs. Si volem collir rovellons o fredolics, val més moure’ns pels boscos més oberts i esclarissats. Els trobarem a tota la carena de la serra d’Ancosa.