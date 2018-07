L'inoportú descuit de Lluís Costa a Esport3

La celebració de l'ascens de l´ICL Manresa a l'ACB i la seva retransmissió per Esport3 van deixar un moment còmic. Mentre el periodista Víctor Lavagnini entrevistava dins del vestidor el president del club, Josep Sáez, per darrere, el base Lluís Costa no es va adonar que també sortia dins del pla de la càmera i es va treure la roba.

El jugador va quedar literalment en pilotes per uns segons davant l'audiència d'Esport3, un instant fugaç gràcies a la ràpida reacció de l'operador de càmera. Poc després, i seguint encara en directe, Lavagnini es va apropar a entrevistar al propi Costa, que aleshores ja anava tapat amb una tovallola.