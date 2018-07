VÍDEO | Dóna menjar a un tauró i aquest l'arrossega a l'aigua

Un tauró va arrossegar momentàniament cap a aigües infestades de cocodrils a una dona que tractava de donar-li de menjar al nord-oest d'Austràlia i gairebé perd un dit, segons va relatar a la premsa local.

Melissa Brunning va dir que intentava donar-los de menjar a quatre taurons de tipus nodrissa lleonat que es trobaven al costat del iot en què navegava. L'incident va ocórrer al maig a la badia de Dugong, a la allunyada regió de Kimberley, on es troben taurons i cocodrils marins que poden tenir fins a set metres de llarg i pesar una tona.

El tauró, de dos metres de llarg, va mossegar l'índex de la dona "com si fos una aspiradora Hoover", va declarar Brunning dissabte a la nit al West Australian. "Crec que el tauró estava tan commocionat com jo. L'única manera de descriure el que va passar és que la pressió era immensa i vaig tenir la impressió que el tauró mastegava el dit fins a l'os". Els taurons nodrissa comú tenen una poderosa mandíbula i diverses files de dents. "Vaig tornar a sortir de l'aigua i vaig pensar que havia perdut el meu dit", ha afegit.

A les imatges, filmades amb un telèfon mòbil i difoses dissabte per Channel Seven, es veu a Brunning cridar quan és submergida per l'animal, abans de ser ràpidament rescatada per la tripulació del iot i els seus amics. Va sortir amb una fractura, un lligament destrossat i una greu infecció, però la dona va conservar el seu índex. "No va ser culpa del tauró". Després del que ha passat aprendre a "respectar els animals marins, a mirar-los amb admiració i deixar-los tranquils".