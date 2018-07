Què és Momo? Descobreix la criatura que espanta els usuaris de WhatsApp

Momo és el repte de moda entre els joves a WhatsApp. Però, que és, què significa exactament i quins perills pot comportar? Suposadament estem davant d'una criatura malèfica que viu al ciberespai. Al telèfon ens arriba un missatge procedent d'un número desconegut, amb un text on el personatge de Momo amenaça en contactar-nos de nou si no li fem cas. I què vol? Que afegim el seu número a l'agenda i li enviem un missatge nosaltres. Si ho fem, rebrem imatges violentes o amenaces que a la vegada estarem obligats a reenviar als nostres contactes.



Segons diuen els usuaris que ho han provat, Momo parla diversos idiomes i es pot conversar amb ella. Asseguren que té informació personal de tothom i que fins i tot sap si alguna persona propera ha mort. I deixar Momo parlant sola pot tenir les seves conseqüències, la llegenda urbana diu que no respondre a aquest personatge no és bona idea. Si Momo s'enfada amb tu, fa que desapareguis d'aquest planeta sense deixar cap rastre.





De què és la foto que s'atribueix a Momo?

Què hi diu la policia?

La foto de perfil de Momo va ser vista per primera vegada el 2016 i és una escultura d'una artista japonesa.Algunsni trucar-hi perquè pot ser el mètode de hackers per obtenir informació.