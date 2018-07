El nou (i perillós) repte viral: baixar del cotxe en marxa i ballar un 'rap'

És el nou repte viral i consisteix a baixar d'un cotxe en marxa i posar-se a ballar al ritme de la cançó 'In my feelings' del cantant Drake. Un repte que ha aconseguit una gran popularitat a les xarxes socials i al que les autoritats espanyoles volen posar fre. Els Mossos d'Esquadra adverteixen: "La seguretat vial no és un joc".



Practicar aquest repte viral podria suposar sancions de fins a 80 euros, pèrdua de punts i fins i tot responsabilitats penals. A Catalunya, les 'influencer' Dulceida i Laura Escanes, aquesta última parella de Risto Mejide, són algunes de les famoses que s'han gravat realitzant aquesta pràctica.