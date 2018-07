«S'ha de tenir l'ànima plena de merda»: la denúncia d'una infermera víctima d'un robatori mentre cuidava un nen

Per desgràcia els robatoris en els centres hospitalaris són habitulals. I no només els pateixen els pacients que estan ingressats en els centres mèdics. Infermeres, metges, i altre personal dels hospital també són sovint víctimes dels furts.



L'últim cas conegut en aquest sentit el va fer públic la tuitera "Enfermera saturada" compartint una foto denuncia."S'ha de tenir l'ànima plena de merda per robar-li la bossa a la infermera que cuida del teu fill en una incubadora. Et desvius perquè t'ho acabin agraint així", reflexionava la tuitera acompanyant les seves línies d'una foto en la qual es veia un cartell penjat per una infermera en un hospital. La professional demanava que se li retornés la bossa, que que contenia material mèdic de treball encara que el lladre es quedés amb els diners.





Hay que tener el alma llena de mierda para robarle el bolso a la enfermera que cuida de tu hijo en una incubadora.

Te desvives para que te lo agradezcan así. pic.twitter.com/QvPZd6B1aG — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 23 de julio de 2018