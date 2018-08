Un perruquer argentí sense mans revoluciona les xarxes socials

Una malformació genètica el va portar al món sense mans ni avantbraços. Però a Gabriel Heredia, un perruquer d'un barri obrer de Buenos Aires, no li va suposar un obstacle per complir el seu somni. Escoltar-lo parlar sobre el seu ofici dona fe del desafiament que va haver d'encarar per fer-se un lloc al món de l'estilisme.

Un treball que va aprendre del seu germà i que ha hagut de defensar davant els dubtes d'alguns clients. Encara que assegura que quan veuen el treball final "es queden sense paraules".

Gabriel va començar amb amics i familiars però la veu es va estendre pel barri i ara té la seva pròpia cartera de clients. Fins i tot ha participat en concursos professionals de perruqueria. Heredia afirma que mai s'ha sentit limitat per la seva condició. En una mostra més que la loteria genètica tan sols marca uns límits que qualsevol pot trencar amb voluntat i destresa.