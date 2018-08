Detingut un estafador que feia servir un DNI amb la foto d'Alec Baldwin

Agents de la Policia Nacional d'Oviedo han detingut per cinquena vegada a un home per estafa, falsificació de documents i usurpació d'estat, en la contractació de comptes bancaris i sol·licitud de crèdits. L'arrestat va arribar fins i tot a falsificar un document nacional d'identitat (DNI) amb la fotografia del famós actor Alec Baldwin per obrir els comptes bancaris via online.

Al costat de la fotografia del conegut actor nord-americà, incloïa dades falses de persones, cosa que obtenia amb falses ofertes de treball a Internet en què sol·licitava aquesta informació.

Els agents de la Policia ja coneixen a aquest subjecte, al qual han detingut diverses vegades. La primera vegada va ser al mes de març, quan va ser investigat per estafar diverses societats financeres per la falsificació de pagarés.

Segons la Policia recorria a fer contractacions utilitzant DNI falsificats, als que alterava la direcció i la fotografia perquè en cas d'haver de verificar el compte presencialment, la foto que constés a l'entitat coincidís amb la seva.

Un cop contractades i oberts els comptes bancaris, procedia a sol·licitar préstecs i microcrèdits al consum a diferents empreses financeres.

Per aquestes sol·licituds, aportava el mateix document d'identitat, així com nòmines i factures falsificades per ell mateix, i rebia en els comptes oberts fraudulentament l'import dels crèdits, que posteriorment retirava mitjançant la targeta de crèdit en caixers automàtics.

Entre els fets denunciats i investigats, consta la denúncia del propietari de l'habitatge en la qual residia el detingut, que va aprofitar la circumstància de disposar del seu DNI a la formalització del contracte per obrir-li diversos comptes bancaris.

El denunciant va tenir coneixement de l'existència d'aquests comptes bancaris fraudulentes en rebre una trucada telefònica del president d'una Junta Veïnal que li reclamava la finalització d'un projecte, pel qual havien pagat per transferència bancària a un compte, la qual no va reconèixer com a seva .

Arran d'això, va sospitar que el seu inquilí pogués tenir relació amb els fets, interposant la corresponent denúncia a la Comissaria d'Oviedo, la qual va portar a determinar després de les investigacions practicades, que es tractava de qui sospitava. D'aquesta manera es va procedir a la detenció.

De l'anàlisi dels equips informàtics no es descarta que es puguin descobrir noves víctimes i perjudicats als quals s'hagin obert comptes bancaris per la comissió de més estafes.