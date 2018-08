El nou acudit viral de Matías Prats

Matías Prats ho ha tornat a fer. El presentador d'Antena3 ha provocat el riure entre els espectadors que van seguir aquest diumenge l'informatiu de les 15:00 hores amb un original joc de paraules.



Prats introduïa un reportatge sobre la ruta de 'pintxos' per la ciutat de Sant Sebastià que ha estat qualificada per una important guia de viatges com «la millor experiència gastronòmica del món». En acabar, Prats deixava anar l'acudit de la forma més natural, «la notícia està... en boca de tots», pronunciava el presentador.