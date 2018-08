Un pacient s'enfila a la teulada d'un hospital a València

Un pacient de l'Hospital General de València internat a la unitat de psiquiatria va escalar ahir fins al terrat de l'edifici, on va romandre durant hora i mitja passejant pels cornises. Segons van relatar diversos testimonis presencials, el jove hauria abandonat la seva habitació en el tercer pis per la finestra per enfilar fins a la teulada de l'hospital, al voltant de les 10.30 del matí.

L'incident va mobilitzar a prop d'una vintena d'efectius dels cossos de bombers (inclosos psicòlegs), Policia Local i Policia Nacional, a més de al personal sanitari del centre.

Al principi, el pacient va fugir dels que volien interceptar. Els bombers van desplegar una gran matalàs a la part baixa de l'edifici. Finalment, el jove es va arraconar en un dels vèrtexs del terrat, mentre els experts intentaven calmar-lo i de convèncer perquè desistís la seva actitud.

El pacient, molt alterat, és un indigent d'origen búlgar que havia estat ingressat divendres a l'hospital: portava embenats als canells i bata blava. Després de molts esforços, finalment va poder ser interceptat amb l'ajuda d'una injecció sedant.