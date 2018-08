Rober Bodegas es disculpa a Twitter després de rebre centenars d'amenaces

Rober Bodegas ha estat objecte de dures crítiques pel seu últim monòleg en Comedy Central. El còmic gallec ha aconseguit enfadar a la comunitat gitana, que l'acusa de racisme i de reproduir estereotips sobre els gitanos en els seus acudits.



Després de rebre centenars amenaces, moltes d'elles de mort, Bodegas s'ha pronunciat al respecte amb un comunicat a Twitter en què demana disculpes a tot aquell que s'hagi sentit ofès.





Leo que cierto fragmento de un monólogo de @roberbodegas en @ComedyCentralES no ha gustado nada a la comunidad gitana y le están diciendo en las redes sociales de todo menos bonito.

https://t.co/AbklacJS0d pic.twitter.com/5AztsIXovd — Mono terrorista (@monoterrorista) August 25, 2018

"Vull demanar disculpes públicament a totes les persones que s'hagin sentit ofeses, tant entre la seva comunitat com fora d'ella", ha escrit l'humorista també integrant del duo satíric Pantomima Full juntament amb Alberto Casado."Entenc i assumeixo que la provocació forma part de la meva feina i que per això, les reaccions al mateix sempre solen polaritzar", manifesta Bodegas, explicant que hi ha hagut reaccions oposades també amb altres temàtiques del xou, encara que no de la mateixa manera.El còmic també va donar la seva opinió al respecte assegurat que no li ofèn cap acudit i que no cal esperar "pedagogia ni didàctica en la comèdia quan s'adreça a persones adultes". "No obstant això, en vista de les més de 400 amenaces de mort rebudes aquests dies per persones ofeses (?) Veig i comprenc l'error comès. I per això, em reitero en els meus disculpes".Cellers ha demanat la retirada del vídeo i no posaré les amenaces a disposició de les autoritats 'sempre que es doni aquest assumpte per tancat de manera cordial'.