Detingut per circular amb la filla lligada al portabicicletes

Un home, amb set fills, va intentar resoldre un problema d'espai a l'interior del seu vehicle, lligant una de les nenes, de 13 anys, a la part posterior, sobre un portabicicletes. Aquesta pràctica perillosa, que va tenir lloc a Turquia i que va ser gravada en vídeo per altres conductors, va acabar amb l'home detingut. La gravació, viral en poques hores, va servir per identificar el temerari pare que va al·legar davant la policia que dins del cotxe no hi canvien tots i que el seu portabicicletes pot aguantar uns 100 quilos de pes.