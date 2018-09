Dos gàngsters segresten un home i li demanen que «canti». Però tot i rebre -i força, per la sang que li regalima per la cara-, aquest no confessa, si no que entona una cançó ben coneguda al Nou Congost. Si vols saber quina és, no et perdis el darrer vídeo que ha publicat el Baxi Manresa al seu compte de Twitter dins la campanya per captar nous socis.