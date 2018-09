VÍDEO | L'intent de robatori més absurd

Un lladre va intentar cometre un atracament a la localitat d'Aurora, a l'estat de Colorado (EUA), però no li va sortir gens bé. L'home, que portava una gorra i unes ulleres de sol per dificultar la seva identificació, va entrar tranquil·lament a l'establiment fins arribar al taulell.

Va ser llavors quan, en treure l'arma, aquesta se li enganxa a la dessuadora i acaba caient al costat del taulell on es trobava la dependenta. La dona, que desconeixia que es tractava d'una arma falsa, s'espanta. En aquest precís moment, el lladre tracta de reaccionar i aconseguir la pistola. Per a això, intenta saltar a l'altre costat, però els seus moviments són maldestres i no aconsegueix creuar el taulell.

La dependenta agafa l'arma i l'atracador es posa nerviós. S'atabala i surt corrent del lloc. La dona, perplexa, no dóna crèdit al que acaba de passar i descobreix que la pistola no és més que una simulació. Segur que la dependenta no oblida l'ensurt en un bon temps.