Un tractor més ràpid que un tren evidencia la falta d'inversions d'Adif

La coordinadora ciutadana 'Teruel existe' ha difós un vídeo d'un tractor de deu anys d'antiguitat circulant a més velocitat que el tren que enllaça València i Saragossa en un tram que passa pl municipi de Navarrete, a Terol.

Aquest tram ferroviari va ser remodelat fa només set anys, però la plataforma no es va canviar, i s'ha seguit deteriorant fins al punt que s'han deformat els rails. Això obliga els trens a circular a menys de trenta quilòmetres per hora. "El que van fer en aquest punt va ser com posar un modern matalàs de làtex en un somier vell", expliquen des de 'Teruel existe'.

El 7 d'octubre se celebrarà a València la manifestació ciutadana per reclamar inversions per la modernització del ferrocarril entre Saragossa, Terol i València.