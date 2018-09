Epi i Blai surten de l'armari: es confirma que eren parella

Epi i Blai, dos dels personatges més emblemàtics del mític programa infantil 'Barri Sèsam', eren parella. Així ho ha confirmat ara Mark Saltzman, guionista del programa, que en una recent entrevista assegura que ell sempre va pensar en els dos personatges com una parella.

"Quan escrivia Epi i Blai (Ernie and Bert en la seva versió en anglès i Epi y Blas en la versió espanyola), quan pensava en ells, eren parella. No tenia una altra forma de concebre'ls, de contextualitzar-los", assenyala el guionista en declaracions a queerty.com en les quals recorda que molts dels seus amics i coneguts es referien Arnold Gassman, el muntador de cinema que va ser la seva parella molts anys, i a ell com a 'Ernie and Bert'

En aquest sentit, el guionista assenyala que ja havia iniciat la seva relació amb Gassman quan va arribar a l'equip de ´Barri Sèsam´, així que va traslladar molts dels aspectes tant de la seva personalitat com de la de la seva parella a tots dos personatges. "Jo era més com Epi, el bromista i caòtic. I Arnold, com a editor de cinema, l'ordenat (...) Vaig portar aquesta dinàmica als personatges", apunta.

La suposada relació entre Epi i Blai ha estat sempre un tema recurrent. De fet, al juny de 2013 el setmanari The New Yorker va utilitzar una imatge dels dos personatges per il·lustrar la seva portada sobre la decisió del Tribunal Suprem d'Estats Units a favor dels matrimonis homosexuals.

Dos anys abans, s'havia va engegat una campanya a Change.org per recollir signatures perquè Epi i Blai sortissin de l'armari i passessin per l'altar. "En aquesta època horrible de nens homosexuals que se suïciden, necessiten saber que són bells i que les seves vides valen la pena. Els assetjadors han de saber que l'homofòbia no està bé", es deia en aquella petició.

En aquella ocasió, els creadors dels personatges van desmentir la seva homosexualitat a través de Facebook, assegurant que només eren amics. Set anys més tard, com a mínim un d'ells, dona una versió ben diferent.