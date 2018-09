Un triatleta, vetat de per vida en un buffet lliure per menjar-se més de cent plats

Jaroslav Bobrowski és un esportista sobradament conegut en el món del triatló. L'alemany, no obstant això, és ara notícia per causes alienes a l'esport. El triatleta ja no podrà degustar les delícies d'un determinat restaurant de Landshut. El motiu, menjar massa.

"Va menjar per cinc persones... això no és normal!", va explicar indignat el propietari de l'establiment, que té clar que l'alemany està vetat en el seu restaurant.

Per què? Jaroslav Bobrowski va ser capaç d'empassar-se més de 100 plats aprofitant una oferta de poder menjar sense límit en un buffet per 15,90 euros.

L'alemany segueix una dieta en la qual, després de 20 hores sense menjar, pot ingerir el que vulgui. I s'ho va prendre al peu de la lletra.

"Quan vaig pagar el cambrer no em va voler acceptar la propina", va manifestar Bobrowski al diari 'The Local'.