Celia Villalobos, enxampada comprant online roba durant el Ple del Congrés

Celia Villalobos s'ha tornat a marcar un 'Candy Crush' al Congrés. La popular ha estat enxampada per les càmeres de La Sexta comprant roba en línia amb la seva famosa tablet en una coneguda botiga de moda.

Sembla que les paraules de Dolors Delgado, en aquest moment donant un al·legat sobre la seva transparència i innocència pel que fa a la polèmica amb el comissari Villarejo no eren prou interessants com per captar l'atenció de Villalobos.

El 2015, la popular saltava a la palestra per jugar al famós 'Candy Crush' també durant l'hemicicle, mentre Mariano Rajoy pronunciava un discurs. Ara pot ser que converteixi les peces consultades en tot un 'hit' de vendes. Mai és tard per esdevenir guru de les últimes tendències